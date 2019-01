Canciller Popolizio cuenta detalles de su diálogo con Guaidó [VIDEO]

El Ministro de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, contó a El Comercio que conversó con el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, un día antes de que este se proclamara como presidente interino de ese país.

En el diálogo, le adelantó que tenía el respaldo de los países miembros del Grupo de Lima, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú. Y efectivamente, tras la proclamación de Guaidó como presidente interino, estos países lo respaldaron mediante un comunicado oficial en conjunto.

►Guaidó aumenta presión contra Maduro con marcha y amnistía

►"Cuando habla Maduro suben los precios, cuando habla Guaidó también"

“Lo que le manifesté es que tenía el respaldo del Perú, que tenía el respaldo de los países del Grupo de Lima para el proceso de transición democrática que estaban emprendiendo”, dijo Popolizio.

El canciller agregó que “lo que estamos viviendo hoy es el inicio del fin de la dictadura de Maduro y eso obviamente va a revertir el éxodo masivo de migrantes que se da desde el 2015 y que supera los 3 millones”.

En otro momento descartó que las posturas de Perú y el Grupo de Lima no son influenciadas por Estados Unidos. “Si uno se retrotrae un poco, se va a ver que la iniciativa del Perú viene de dos años atrás. En esa iniciativa no estaba presente el gobierno norteamericano y no está presente hoy en el Grupo de Lima”, aseguró.

Lee la entrevista completa aquí: “Le manifesté a Guaidó que tenía el respaldo del Perú”