Canciller niega demora en proceso de extradición de Alejandro Toledo

El canciller Néstor Popolizio negó que exista demora en el proceso de extradición que se sigue en los Estados Unidos contra el prófugo ex presidente Alejandro Toledo, quien tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses.

Popolizio refirió que el proceso está dentro de los plazos acordados por las autoridades. Alejandro Toledo es investigado en el marco del Caso Odebrecht, por un presunto soborno de US$20 millones a cambio de la concesión de la Carretera Interoceánica.

“En absoluto [hay una demora]. El trámite es el que corresponde, se ha hecho dentro de los tiempos acordados y además esto va a tener un trámite al interior de los Estados Unidos hasta que pase a un juez federal”, dijo a la prensa el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio.

La solicitud de extradición fue presentada ante las autoridades norteamericanas el pasado 25 de mayo. Hace unos días, se conoció que se habían requerido algunas precisiones en el expediente de extradición de Toledo por cuestiones “de forma”.

Popolizio aseveró, en esa línea, que si bien han “habido una serie de pedidos adicionales que han ido a la autoridad central, que es el Ministerio Público en el Perú”, esta institución “ha contestado todo eso ahora en julio”.



El canciller manifestó que sí hay cooperación de Estados Unidos en este caso. No obstante, refirió que no existe un plazo definido para lograr el retorno al país del prófugo ex mandatario.

“No tenemos un plazo definido, pero estos casos suelen demorar entre un año y medio y dos años en el proceso americano”, sostuvo.