El canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay negó tener conocimiento sobre los motivos por los cuales renunciaron los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth, pocos días después de su juramentación como ministro.

“Son embajadores importantes de nuestro servicio exterior, con trayectoria. Tienen todo el derecho de presentar sus cargos, han renunciado. Me hubiera gustado que lo hagan primero llamándome o haciendo una deferencia de esto que se conserva mucho en diplomacia, las formas”, señaló este sábado a RPP.

El ministro confirmó que ambos embajadores presentaron sus renuncias ante Pedro Castillo como presidente y no ante él como canciller.

“Yo no he conversado ni he sabido por qué me tendrían que cuestionar. Lo que creo que es, hay evidentemente cambios generacionales”, aseveró.

Rodríguez Mackay recordó haber trabajado antes con Rodríguez Cuadros y Forsyth, pero comentó que su salida estaría vinculada a estos “cambios generacionales.

“Tengo visión propia, tengo una agenda propia, tengo un discurso propio [...] Ellos me conocen, nos conocemos. Creo que podría deberse a una circunstancia asociada a la nueva sangre que llega a Torre Tagle”, concluyó.

Renuncias de embajadores

Manuel Rodríguez Cuadros confirmó que el 7 de agosto presentó su renuncia al cargo de representante permanente del Perú ante Naciones Unidas.

En paralelo, Harold Forsyth también presentó su renuncia ante Pedro Castillo, el mismo día como representante del Perú ante la OEA.

“Tengo discrepancias con algunas decisiones recientes, especialmente considerando la celebración de la próxima Asamblea General de la OEA, en Lima, compromiso que los peruanos obtuvimos por aclamación en noviembre de 2021″, explicó el embajador.