El ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chávarri, afirmó que el gobierno es respetuoso de la medida judicial que aprueba el pedido de detención preliminar por siete días contra diez de los investigados en el caso relacionado a ‘Richard Swing’.

Sin embargo, indicó que esta podría ser considerada como una “medida extrema” debido a que -según consideró- los involucrados han apoyado en las investigaciones.

“El Gobierno ha señalado preliminarmente que está abierto a todo tipo de investigaciones. Somos respetuosos de los poderes, en este caso del Poder Judicial e instituciones judiciales que han adoptado esta medida y en ese sentido creo que, si bien podría ser interpretada como una medida extrema, en tanto que las personas que están involucradas han venido apoyando las investigaciones, hay que ser respetuosos de la medida y adelante con las investigaciones”, afirmó en Exitosa.

Este viernes, la jueza Sonia Bazalar ordenó la detención preliminar por un plazo de siete días para diez investigados del caso Richard Swing, entre ellos, la ex secretaria general de Palacio de Gobierno Mirian Morales; la ex secretaria personal de Martín Vizcarra Karem Roca; el ex asesor presidencial Óscar Vásquez; el cantante Richard Cisneros, entre otros.

La medida judicial se da en el marco de la investigación preliminar por los principales delitos de colusión agravada y negociación incompatible.

Al respecto, Mario López manifestó que se debe dejar que el proceso de investigación siga su curso y la fiscalía realice su trabajo.

“El proceso de investigación, tal como lo ha mencionado, está en marcha, así que dejemos que las autoridades judiciales, que el propio Ministerio Público realice su trabajo y no nos pongamos en supuestos sino vayamos hacia los hechos”, precisó el canciller.

“Como miembro del Gabinete y del Gobierno, siempre hemos señalado que somos respetuosos de la norma, de tal manera que seguimos al tanto del desarrollo, creemos que las investigaciones tienen que desarrollarse y en ese sentido vamos a seguir apoyando”, agregó.

Consultado sobre una visita del ministro del Interior, César Gentille, a Palacio de Gobierno la noche del jueves, indicó que la reunión con el presidente Martín Vizcarra pudo ser por “cualquier motivo de la agenda del sector”.

“Los ministros se reúnen con el presidente no solamente durante el Consejo [de Ministros] sino durante los siete días de la semana. Trabajamos intensamente, seguimos desarrollando nuestro trabajo de tal manera que una reunión del ministro del Interior ayer pudo haber sido por cualquier motivo de la agenda del sector”, detalló.

