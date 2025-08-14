El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó este jueves su “profunda preocupación” por lo que calificó como la detención “irregular” de dos ciudadanos colombianos en las inmediaciones de la isla Chinería.

Según la Cancillería, el arresto fue realizado por “autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral”, y reiteró que “el Gobierno de Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”.

Dos ciudadanos colombianos fueron intervenidos en la isla Chinería en la frontera con Colombia. (TV Perú).

Los ciudadanos retenidos se encontraban, de acuerdo con la versión oficial, “realizando estudios técnicos orientados a la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia”.

El ministerio enfatizó que “de ninguna manera es dable interpretar que las actividades de los ciudadanos estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento o independencia de una porción territorial del Perú” y rechazó que estas acciones constituyan un “atentado contra la integridad nacional” de ese país, cargo por el que se les investiga.

Finalmente, la Cancillería reafirmó su disposición para “abordar todos los asuntos con el Perú en los mecanismos bilaterales existentes e idóneos, para ser resueltos de forma constructiva”, y destacó “las históricas relaciones de hermandad y amistad entre ambas naciones”.