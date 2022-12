Después de que los gobiernos de Argentina, Colombia, México y Bolivia emitieran un comunicado conjunto a favor del expresidente Pedro Castillo, quien permanece detenido tras dar un golpe de Estado, la cancillería evalúa llamar a consulta a los embajadores del Perú en estos países, a modo de protesta por su injerencia en asuntos internos.

Fuentes de El Comercio indicaron que la situación se está analizando con prioridad, sobre todo porque el mandatario colombiano, Gustavo Petro, insiste en difundir desinformación respecto a la situación legal de Castillo Terrones. Por ejemplo, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que el ex jefe de Estado peruano había sido apresado “sin juez y sin defensa”.

Esto a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, ratificó la orden de detención preliminar en contra del docente.

En Torre Tagle también ven con preocupación la postura adoptada por el presidente México, Manuel Andrés López Obrador, quien ha referido que la relación con Lima “está en pausa”.

“Se está evaluando cada uno de los casos, cada país es diferente, pero lo que corresponde es que llamen a consulta a los cuatro embajadores”, indicaron las mismas fuentes.

Otras fuentes de este Diario relataron que en la reunión que tuvo, por separado, la canciller Ana Cecilia Gervasi el último martes con los embajadores Pablo Monroy Conesa (México), Carlos Aparicio Vedia (Bolivia) y Enrique Vaca Narvaja (Argentina) y el encargado de negocios de Colombia, Eufracio Morales, les entregó cartas de protesta en rechazó al comunicado de sus países.

Gervasi- según una publicación de la cancillería en Twitter- les informó a los diplomáticos que la sucesión presidencial fue “constitucional” y que las decisiones de Castillo del 7 de diciembre constituyen “un golpe de Estado”.

Lee también: Demandan iniciar investigación contra legisladores señalados como instigadores de violentas protestas

Dentro de Torre Tagle, un sector señala que la no solo se debe llamar a los embajadores a consulta, sino también adoptar dos medidas: hacer públicas las cartas de protesta y denunciar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a Argentina, Colombia, México y Bolivia por haber asumido una conducta que viola el principio de no intervención.

Las mismas fuentes señalaron que la versión original del comunicado de la cancillería en respuesta a estos países era más contundente, pero la intervención del excanciller Manuel Rodríguez Cuadros y del representante permanente del Perú en Ginebra, Luis Chuquihuara, generó que se le baje el tono. Ambos son cercanos a la presidenta Boluarte.

En comunicación con Canal N, el excanciller Allan Wagner calificó de “intromisión inaceptable en los asuntos internos del Perú” el comunicado emitido por los países mencionado. Agregó que el contenido de este documento refleja “un profundo desconocimiento” respecto a lo que ha ocurrido en el país, en el sentido, de que Castillo perpetró un golpe de Estado.

“Extraña que eso [el rompimiento al orden constitucional] sea totalmente omitido por parte de estos cuatro países y más bien absurdamente sostienen que es necesario respetar la opinión del pueblo y pretenden una especie de vuelta atrás y restablecimiento de la Presidencia de Castillo”, manifestó.

La presidenta Boluarte y la canciller Gervasi se reunieron el último martes en Palacio de Gobierno con 20 embajadores de países de la Unión Europea y con el representante de Reino Unido. (Foto: Presidencia) / melina Mejia





El factor Petro

El diario argentino “La Nación” reveló, en un informe, los detalles detrás de la redacción del comunicado en respaldo a Castillo. Por ejemplo, refirió que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convenció a sus pares de incorporar en el comunicado “el hostigamiento previo” al que Castillo fue “sometido por los medios y la oposición”.

Citando fuentes del gobierno argentino, el medio de comunicación indicó que el diseño del documento fue exclusivamente de los presidentes Alberto Fernández (Argentina), López Obrador, Luis Arce (Bolivia) y de Petro. Es decir, no hubo intermediarios.

Fernández y Arce estuvieron presentes en la toma de mando simbólica que realizó Castillo en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, el 29 de julio de 2021. (Foto: AFP)

Desde la cancillería argentina también precisaron que la mención al “respeto” de la “voluntad popular” en el comunicado no puede leerse como un apoyo a la restitución de Castillo, sino a que “se respeten sus derechos humanos”.

En Chile, el diario “La Tercera” informó que el canciller colombiano, Álvaro Leyva, intentó sumar a Chile a esta iniciativa a favor del expresidente peruano.

Por ejemplo, refirieron que Leyva le hizo llegar a su par chilena, Antonia Urrejola, el texto que finalmente se difundió. Sin embargo, la respuesta habría sido un rotundo “no”.

El Gobierno de Chile condenó "la ruptura del orden constitucional" en el Perú. En un pronunciamiento, valoró que la crisis política se haya abordado "a través de cauces institucionales". (Foto: EFE)

El Comercio se comunicó con la vicecanciller de Colombia, Laura Gil, quien se excusó de responder sobre el comunicado firmado por su país a favor de Castillo Terrones.

“Manejo multilaterales y no sé nada de lo bilateral”, señaló Gil, quien fue parte de la delegación de la Comisión de Alto Nivel de la OEA que llegó a Lima hace un par de semanas.

Este Diario intentó contactar sin éxito a Leyva, quien no respondió a nuestros mensajes.

La senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien es parte de la oposición, adelantó a El Comercio que solicitará que el canciller de su país asista al Senado a responder por qué el gobierno de Petro ha tenido injerencia en la política peruana al prácticamente avalar a un expresidente golpista.

“Vamos a citarlo, aunque ellos hacen lo que se les da la gana […] Petro no tiene valores democráticos, no me sorprende [su postura a favor de Castillo]”, subrayó.

Lee también: Dina Boluarte recibe el respaldo de embajadores

El excanciller peruano Eduardo Ferrero Costa lamentó la actuación que ha tenido el gobierno de Petro en la crisis generada por Castillo, tras romper el orden democrático en el país. Agregó que el ex guerrillero “o está mal informado o actúa con mala intención, es evidente que hubo un golpe de Estado y que se ha dado una sucesión conforme a la Constitución”.

“Es muy sorprendente que el presidente de Colombia y los otros pretendan ahora poner al señor Castillo como víctima, ellos deben actuar conforme a la Carta Democrática. La canciller debe llamar a consulta a los embajadores de estos cuatro países y el Congreso debe rechazar esta la declaración de Argentina, Colombia, Bolivia y México”, expresó.

Ferrero Costa criticó que Petro “por razones ideológicas” afecte la buena relación diplomática “que siempre han tenido el Perú y Colombia”.