Gobierno designa embajadores en EE.UU., España, Japón y otros siete países. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó el nombramiento de diez nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Perú en América, Europa y Asia, mediante las resoluciones supremas N° 038-2026-RE a N° 047-2026-RE.

