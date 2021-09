La Cancillería precisó que el Perú nunca ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela y que actualmente las mismas se encuentran “a nivel consular”. Mediante un comunicado, informó que el país está comprometido con el proceso de diálogo entre el Gobierno venezolano y los sectores de oposición para conseguir “resultados positivos”.

“El Perú nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela. Estas relaciones se han mantenido durante las administraciones pasadas y se encuentran actualmente al nivel consular”, se lee en el escrito.

VIDEO RECOMENDADO

“El Gobierno del Perú está comprometido con las negociaciones que actualmente se llevan a cabo en México, como país anfitrión, y con la facilitación de Noruega y el acompañamiento de Rusia y Países Bajos, y espera que concluyan con resultados positivos para el pueblo de Venezuela”, agrega el comunicado.

En esa línea, puntualizó que este diálogo tiene por objetivo “la convocatoria a elecciones justas, libres y democráticas, y el término de las sanciones económicas que afectan al pueblo venezolano”.

Este pronunciamiento se da luego de que el vicecanciller Luis Enrique Chávez asegurara que el Perú no reconoce a ninguna autoridad legítima en Venezuela desde el 5 de enero del 2021, fecha en la que el Grupo de Lima se pronunció por última vez sobre la situación política y social en ese país sudamericano.

MIRA AQUÍ | Óscar Maúrtua y sus discrepancias con Perú Libre

“En este momento la posición del Perú es que desde el 5 de enero no hay ninguna autoridad legítima en Venezuela”, indicó ayer el diplomático desde el distrito de Surco.

Ante estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, descartó que esta sea la postura del Gobierno sobre la situación de Venezuela y reveló que el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión con Nicolás Maduro.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en la red social Twitter.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO