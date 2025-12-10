Enrique Valderrama: “Este Congreso ha sido gestor de intereses de economías ilegales”

El candidato presidencial del Partido Aprista, Enrique Valderrama, afirmó que el actual Congreso “ha sido gestor de intereses de economías ilegales” y, por lo tanto, las normas que han dado deben “entrar a una revisión exhaustiva”.

Esto al ser consultado por las leyes que debilitaron la lucha en contra del crimen organizado, de acuerdo con un sector del gremio de transportistas y abogados penalistas.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

En una entrevista al video podcast “Tenemos que hablar”, de El Comercio, Valderrama dijo que cada una de estas normas se deben analizar. Por ejemplo, la que cambio la figura de la extinción de dominio.

“Las etiquetas a mí, a veces me suenan un poco complejas [...] Yo te diría que gran parte de lo que ha hecho este Parlamento, más allá del enfoque de seguridad, en otros temas hay que revisarlos. Este Congreso ha sido gestor de intereses de economías ilegales y, por lo tanto, hay que entrar en una revisión exhaustiva de casi todo lo que ha hecho”, remarcó.

Sobre la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026, aprobado en primera votación en el Parlamento, el postulante dijo que el Perú requiere que el candidato que gane las elecciones generales llegué al 28 de julio próximo “con una iniciativa legislativa para ponerle fin a este asunto”.

“Pero [esta iniciativa] tiene que ser también consensuada con un sector de la pequeña minería, no con los ilegales [...] Hay 600 mil familias alrededor de este tema. Y no a todos los podríamos calificar como ilegales. Yo creo que hay que exigir estándares ambientales y laborales potentes, porque hay mucha explotación de los pequeños [mineros] también”, complementó.

Reducción del gasto congresal a la mitad

El candidato presidencial del Partido Aprista también propuso, en caso llegar a Palacio de Gobierno, reducir a la mitad el presupuesto del Parlamento.

“Definitivamente, es algo viable desde el punto de vista normativo. Es decir, se requiere voluntad política, liderazgo para impulsar algo que ya se impulsó en el pasado. Este Parlamento, actualmente tiene un presupuesto de S/1,400 millones al año con 130 parlamentarios. El presupuesto de 2011, hasta donde el APRA fue numéricamente importante, era de S/350 millones”, explicó.

“Estoy planteando, incluso diría yo, un escenario conservador. Estamos diciendo que el Parlamento funcione no con S/350 millones, sino con S/700 millones, atendiendo que ahora hay una doble cámara. Pero creo que es más que suficiente”, agregó.

Valderrama afirmó que el ahorro en cinco años con la reducción del presupuesto del Congreso sería de S/3,500 millones. “Eso lo puedes inyectar en potenciar comisarías o en pagarle mejor a nuestros soldados que cuidan la patria, que tienen una propina de S/300. Creo que eso es algo indigno e injusto”, subrayó.

Pide unidad en su partido

El candidato presidencial aprista contó que aún no ha conversado con los excongresistas y ex primeros ministros Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo, a quienes derrotó en las elecciones primarias de su agrupación.

“Más allá de los nombres propios, el partido tiene que ir unido y definitivamente, vamos a esperar la proclamación oficial de los resultados, que creo es este 15 de diciembre, y en el partido tenemos que hacer un trabajo orgánico, estructurado y conjunto. Y yo no creo que haya ningún tipo de problema”, remarcó.

Valderrama dijo que tampoco ha dialogado con Carla García, comunicadora, candidata a senadora e hija del expresidente Alan García.

“Ayer [martes] he visto un video de la compañera Carla García, con quien tengo simpatía, felicitando la fórmula ganadora. Me parece que esto está bien [...] Aún no [he podido dialogar con ella], pero estoy seguro de que en los próximos días vamos a conversar. La última vez que hablamos en persona fue hace dos años y tuvimos un almuerzo de unas tres horas bastante ameno. Es muy inteligente y me cae muy bien”, manifestó.

También confirmó que, en paralelo a la Presidencia, postulará a la cámara de diputados. Añadió que no pedirá ser ubicado como el N°1 en la lista.