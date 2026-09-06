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Resumen

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Las empresas de Ari-Telch Rivera, candidato a regidor de Lima por Podemos Perú en las elecciones regionales y municipales 2026, fueron beneficiadas con más de S/130.000 por la Municipalidad de El Agustino, durante la gestión de Richard Soria, alcalde del mismo partido.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.