Pero su vínculo con Podemos Perú no es reciente ni menor. El candidato se afilió a la organización en el 2020, mismo año en que trabajó en el Congreso para José Luna Morales, hijo de José Luna Gálvez, fundador del partido. Además, fue presidente de su Tribunal Electoral Nacional hasta el año pasado y, en el 2022, también postuló a regidor por Lima.

En el 2018, constituyó Enterprice Solutions S.A.C. y asumió su gerencia general. En el 2023, hizo lo mismo con ARA Group S.A.C. Ambas empresas han contratado únicamente con la Municipalidad de El Agustino.

Contratos y aportes

El primer contrato de Enterprice Solutions S.A.C. en El Agustino se dio en el 2023. La entidad que dirige Richard Soria, quien aparece en redes sociales como “Spiderman” y busca la reelección encubierta luego de que su padre, Liborio Soria, renunciara a su candidatura, giró cuatro órdenes a favor de la empresa de Rivera: una en octubre, otra en noviembre y dos en diciembre. En conjunto, sumaron S/27.833,60. Los servicios fueron principalmente por la impresión de volantes y/o stickers.

En noviembre de ese año, Rivera renunció a la gerencia de Enterprice Solutions S.A.C. Días después, constituyó Ara Group S.A.C., que continuó contratando con la comuna. En diciembre del 2024 recibió una orden de servicio y en el 2025 otras cuatro. En conjunto, sumaron S/105.250. Así, las dos empresas dirigidas por Rivera acumularon nueve órdenes de servicio de la comuna por S/133.083,60.

El vínculo empresarial con la entidad edil coincidió con aportes de Rivera a Podemos Perú. Según el documento presentado ante la ONPE, en julio del 2025, contribuyó a la campaña del partido para las elecciones generales del 2026 con S/20.000 “en especies”. El concepto registrado fue “alimentos, bebidas y alquiler de local para actividad proselitista de cena”.

En mayo del 2023, Ari-Telch Rivera también aportó S/400 a Podemos Perú como parte de los aportes anuales al partido.

Investigación

Rivera fue mencionado por un aspirante a colaborador eficaz en una investigación que involucra a José Luna Gálvez en una presunta coima para una obra pública de la Municipalidad de Pilcomayo, en Junín. Según la declaración, que publicó Willax TV, el congresista habría gestionado el direccionamiento de la obra de más de S/4,2 millones a cambio del 5% del monto contratado.

El colaborador menciona a Rivera al referirse a las personas que habrían participado en las gestiones de Luna desde el Congreso. “También ha participado corroborando las gestiones del congresista Pepe Luna, el señor Ari-Telch Rivera de la Cruz, en su condición de asesor del congresista”, señala el documento.

Consultado por El Comercio, el candidato de Podemos Perú negó la imputación y añadió que su abogado tomará las acciones correspondientes. No obstante, sobre los contratos de sus empresas en El Agustino, evitó pronunciarse y cortó la comunicación. Después no respondió los mensajes ni las llamadas realizadas por este Diario.

El Comercio también intentó comunicarse durante tres días con Richard Soria para conocer su versión sobre las contrataciones. El alcalde de El Agustino no respondió los mensajes ni las llamadas.

Unidad de Investigación