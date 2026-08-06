A las 11:59 p.m. de este miércoles 5 de agosto concluyeron, en simultáneo, tres hitos clave del cronograma electoral de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM 2026). Para los Jurados Electorales Especiales (JEE) venció el plazo máximo para publicar las listas de candidatos admitidas. Para los postulantes culminó el plazo para presentar su renuncia y dejar oficialmente la contienda. Y para las organizaciones políticas expiró el plazo para solicitar el retiro de sus listas de candidatos. Se trata de un punto de quiebre en el cronograma y que, a su vez, gatilla nuevas movidas en el tablero electoral, a escasos 60 días de los comicios del próximo 4 de octubre.

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Estos hitos están previstos tanto en la Ley de Elecciones Municipales como en la Ley de Elecciones Regionales, tal como explicó a El Comercio Jorge Valdivia, vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se trata, para efectos prácticos, de un punto de no retorno en la carrera electoral.

“Son fechas límites; una vez que ya se ha pasado el hito ya no se puede retrotraer a la etapa anterior. Es decir, por ejemplo, con relación a los retiros o renuncias, ya las organizaciones políticas ni los candidatos podrán renunciar ni realizar retiros. Pueden presentarse pedidos, pero obviamente van a ser declarados improcedentes porque ya se pasó esa fecha límite”, detalló Valdivia.

En ese contexto, un balance preliminar al que accedió este Diario arrojaba que, hasta el final de la tarde del miércoles, se habían presentado 592 solicitudes de renuncia de candidatos a los distintos cargos en disputa a nivel nacional, aunque la cifra definitiva sería mayor al concluir oficialmente el plazo antes de la medianoche.

Entre esas dimisiones figura la de Luis Rubio, quien en la víspera había renunciado a su candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular. De obtener esa organización política la votación necesaria, el cargo recaería en su candidato a teniente alcalde, Rafael López Aliaga. La renuncia de Rubio ya fue aceptada por el JEE de Lima Centro.

Luis Rubio renunció a su postulación a la Alcaldía de Lima con Renovación Popular. (Foto: Difusión/TV Perú)

Otra de las renuncias se registró en Perú Libre. Rubén Ramírez, exministro durante el gobierno de Pedro Castillo, dimitió de su candidatura al alegar una falta de “garantías de un debido proceso” en las elecciones.

En este caso, la lista de postulantes fue admitida con la candidatura de primer regidor en blanco, por lo que, de obtener una votación favorable, correspondería asumir al siguiente de la lista.

Rubén Ramírez, exministro de Pedro Castillo, renunció a su postulación con Perú Libre. (Foto: Presidencia del Perú) / Juan Carlos Guzman Negrini

Movidas contra el reloj

Sin embargo, de cara al vencimiento de estos hitos preclusivos, un acuerdo adoptado por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) cobra un papel determinante. En la práctica, evita que las listas que aún no contaban con una resolución en primera instancia quedaran fuera del proceso por el solo vencimiento del plazo legal establecido en la norma.

El acuerdo fue publicado el martes, ante la inminencia del vencimiento de este hito y, según se indica, en aras de “salvaguardar el derecho de los ciudadanos de participar en la vida política como candidatos en los procesos de elección popular”.

Por ello, por acuerdo del Pleno, se dispone a los 91 JEE desplegados a nivel nacional que procedan a publicar, como máximo el 5 de agosto, “las fórmulas y listas de candidatos admitidas y aquellas cuya decisión no adquirió firmeza hasta la referida fecha”. Ello, según se indica, sin perjuicio de poder continuar con el proceso de fiscalización posteriormente.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, afirmó que desde su punto de vista personal, se debería permitir la reelección de los alcaldes distritales, a fin de evitar “distorsiones” como el caso de los burgomaestres que postulan como primeros regidores en las actuales elecciones regionales y municipales 2026. En conferencia de prensa, señaló que se debe “repensar el sistema electoral”, razón por la cual desde el JNE podrían sentarse a “analizar y reflexionar” sobre esta posibilidad, teniendo en cuenta que tienen iniciativa legislativa. (Foto: Cesar Campos / @photo.gec)

“Sin perjuicio de la fiscalización correspondiente; lo que implica la obligación de proseguir con la revisión de la información presentada por las organizaciones políticas y aquella que sea recabada con fines de fiscalización y, de ser el caso, tramitar los expedientes de exclusión de oficio de los candidatos que tuvieran impedimentos para postular que se pudieran derivar como consecuencia de la fiscalización efectuada o de la documentación que del Poder Judicial se recibiera con posterioridad al hito del 5 de agosto”, se sostiene en el acuerdo.

Según dijo el portavoz del JNE, “no es que el acuerdo modifique las reglas, sino más bien lo que hace es reafirmar el hito legal” del 5 de agosto como fecha límite para publicar todas las listas. Así, las listas que no se hayan podido calificar por alguna razón podrán ser admitidas y publicadas conforme al plazo previsto, sin perjuicio de otro pronunciamiento posterior.

Es importante entender que el vencimiento de este hito legal del 5 de agosto no comprende de manera unísona a todos los expedientes de inscripción en bloque, pues cada lista es analizada de manera independiente en el sistema electoral, tanto en primera como en segunda instancia, de ser el caso.

Una vez admitida y publicada una lista de candidatos, el siguiente paso para cada una es el período de tachas de tres días calendario; el segundo paso en todo el proceso.

“Esta solamente es una fecha límite, pero ha habido muchas listas o fórmulas que han sido calificadas y admitidas con mucha anterioridad. Entonces, a partir de que se publique esa admisión es que corre el periodo de tachas de tres días. Solamente de estos que se publiquen último, recién a la publicación van a correr los tres días de tacha”, apuntó Valdivia.

En ese contexto, en el caso de Lima Metropolitana, la mayoría de listas ya había sido admitida días atrás [ver gráfica], pero en las últimas horas aparecieron cuatro nuevos expedientes en el sistema, correspondientes al APRA, Progresemos, la Alianza Electoral Venceremos y Alianza para el Progreso.

Con ello, el número de organizaciones con posibilidades de llegar a la Alcaldía de Lima ascendía ahora a 26, al cierre de este reportaje. Sin embargo, no todas conservarán una candidatura para el sillón metropolitano como tal.

Candidato a la Alcaldía de Lima Organización política Estado ▶ Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca Partido Democrático Somos Perú Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026015986 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 15 de julio de 2026, luego de declarar improcedente una de las candidaturas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ - Visión Perú Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026016406 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 24 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes seis candidaturas, incluida la correspondiente al candidato a la Alcaldía, Santiago Rosendo Abarca León, iniciándose el período para la presentación de tachas. Abarca apeló. ▶ Elizabeth María del Rosario León Chinchay Partido Frente de la Esperanza 2021 Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026016550 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 3 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Sandro Caller Gutiérrez Partido Patriótico del Perú Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026018647 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 9 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes varias candidaturas por no haberse subsanado las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Francis James Allison Oyague Avanza País Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026020277 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 13 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes seis candidaturas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Susel Ana María Paredes Piqué Ahora Nación Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026020458 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 16 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes varias candidaturas por no haberse subsanado las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Edgardo Renán de Pomar Vizcarra Partido Popular Cristiano (PPC) Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026020544 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. El JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 26 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Daniel Belizario Urresti Elera Podemos Perú Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026020712 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 20 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ - Renovación Popular Perú Inscrita N.º de expediente ERM.2026020718 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 26 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas, iniciándose el período para la presentación de tachas. Posteriormente, el JNE revocó parte de esas improcedencias, por lo que el JEE publicó la relación definitiva. Finalmente, al no presentarse tachas dentro del plazo legal, el JEE inscribió la lista el 4 de agosto de 2026. El candidato Luis Rubio, quien postulaba a la Alcaldía de Lima, presentó su renuncia el mismo día. ▶ Carlos Alberto Tejada Noriega Acción Popular Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026020866 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 10 de julio de 2026, luego de declarar improcedente una de las candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Samir Frank Quispe Caballero Batalla Perú Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026020992 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 14 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Oswaldo Hernán Vargas Cuéllar Juntos por el Perú Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026021139 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 26 de julio de 2026, luego de declarar improcedente una de las candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Flor de María Hurtado Valdez Partido Demócrata Verde Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026021304 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 26 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Ricardo Pablo Belmont Cassinelli Partido Cívico Obras Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026021969 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 23 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Luis Alberto Huette Tolentino Partido Político Pueblo Consciente Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026022031 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 23 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ - Partido Político Integridad Democrática Improcedente N.º de expediente ERM.2026022071 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible mediante resolución del 22 de junio de 2026. El escrito de subsanación fue presentado fuera del plazo legal, por lo que el JEE declaró improcedente toda la lista que encabeza Jessica Viviana Linares Romero mediante resolución del 10 de julio de 2026. Posteriormente, la organización política apeló dicha decisión ante el JNE. ▶ Yehude Simon Munaro Coalición Transformadora Tierra Verde Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026022326 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 26 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Victoria Betzabé La Cruz Garcés Partido Morado Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026022356 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 1 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Samuel Marcos Daza Taype Fuerza Popular Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026022695 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE formuló una observación adicional, que también fue subsanada. Finalmente, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 21 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ - Partido Político Nacional Perú Libre Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026022988 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE formuló una observación adicional, que también fue subsanada. Finalmente, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 15 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. El 4 de agosto, Rubén José Ramírez Mateo renunció a su candidatura a la Alcaldía de Lima. ▶ Rubén Daniel Bonilla Espinoza Fuerza Ciudadana Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026023199 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Tras la subsanación, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 15 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Segundo Valdez Zavala Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP) Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026023215 Observaciones La lista fue declarada inicialmente inadmisible. Posteriormente, el JEE formuló observaciones adicionales, que también fueron subsanadas. Finalmente, el JEE admitió y publicó parcialmente la lista el 15 de julio de 2026, luego de declarar improcedentes algunas candidaturas por no haberse subsanado todas las observaciones formuladas, iniciándose el período para la presentación de tachas. ▶ Juan Carlos Alvarado Mestanza Alianza electoral Venceremos Admitida y publicada parcialmente N.º de expediente ERM.2026031462 Observaciones La solicitud de inscripción fue presentada de manera excepcional por mandato del JNE, luego de que el Pleno revocara la improcedencia inicial y otorgara un plazo extraordinario para culminar el registro en el sistema Declara+. Posteriormente, el JEE declaró inadmisible la lista mediante resolución del 2 de agosto de 2026 y otorgó plazo para subsanar las observaciones. La organización política presentó la subsanación dentro del plazo legal, por lo que fue admitida parcialmente este 5 de agosto. ▶ Mónica Yadira Yaya Luyo Partido Aprista Peruano (APRA) En trámite N.º de expediente ERM.2026032138 Observaciones La solicitud de inscripción de la lista fue registrada de manera excepcional el 5 de agosto de 2026. ▶ Luis Miguel Llanos Carrillo Progresemos En trámite N.º de expediente ERM.2026032142 Observaciones La solicitud de inscripción de la lista fue registrada de manera excepcional el 5 de agosto de 2026. ▶ Elio Fernando Riera Garro Alianza para el Progreso En trámite N.º de expediente ERM.2026032561 Observaciones La solicitud de inscripción de la lista fue registrada de manera excepcional el 5 de agosto de 2026.

En el caso del APRA, postula a la Alcaldía de Lima Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). En el caso de Progresemos, figura como postulante el empresario Luis Miguel Llanos Carrillo; y en el caso de Venceremos postula el rapero Juan Carlos Alvarado Mestanza. Por su parte, Alianza para el Progreso (APP) postula como aspirante al municipio limeño al abogado Elio Riera.

El abogado Elio Riera figura como cabeza de lista de la relación de postulantes a la Alcaldía de Lima de Alianza para el Progreso. (Foto: APP)

Al cierre de este informe, solo la lista encabezada por Alvarado Mestanza había sido declarada admitida y publicada por parte del JEE Lima Centro, mientras que las otras tres postulaciones seguían en trámite. El plazo para su definición vencía a las 11:59 p.m.

Respecto a las otras fórmulas, la que tiene su proceso más avanzado es Renovación Popular, cuya lista ya fue declarada como inscrita y está oficialmente en carrera.

Por otro lado, otras veinte ya fueron admitidas y publicadas parcialmente, de las cuales dos no tienen cabeza de lista por motivos distintos; mientras que la lista de Integridad Democrática fue declarada improcedente en primera instancia, aunque el tema ha sido llevado al pleno del JNE.

El cierre de este plazo no implica explícitamente que la ciudadanía ya pueda conocer el universo definitivo de candidatos que aparecerá en la cédula de sufragio, pues aún hay etapas que recorrer y el menú político puede seguir moviéndose.

“Las candidaturas inscritas definitivamente las vamos a conocer el 5 de septiembre. ¿Por qué? Porque todavía hasta el 20 de agosto los JEE pueden resolver tachas y exclusiones. Y eso puede variar. Y el pleno del JNE tiene hasta el 4 de septiembre para resolver todas las apelaciones, por eso es que recién el 5 de septiembre vamos a conocer de manera definitiva cuáles son las candidaturas inscritas”, aseveró Valdivia.