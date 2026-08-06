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Resumen

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A las 11:59 p.m. de este miércoles 5 de agosto concluyeron, en simultáneo, tres hitos clave del cronograma electoral de cara a las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 (ERM 2026). Para los Jurados Electorales Especiales (JEE) venció el plazo máximo para publicar las listas de candidatos admitidas. Para los postulantes culminó el plazo para presentar su renuncia y dejar oficialmente la contienda. Y para las organizaciones políticas expiró el plazo para solicitar el retiro de sus listas de candidatos. Se trata de un punto de quiebre en el cronograma y que, a su vez, gatilla nuevas movidas en el tablero electoral, a escasos 60 días de los comicios del próximo 4 de octubre.

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