Candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados de País para Todos expresó este miércoles su respaldo al candidato presidencial Carlos Álvarez, en medio de la controversia por el presunto uso de S/700 mil en contratos de franja electoral con el canal Nativa.

A través de un comunicado fechado en Lima el 4 de febrero, los firmantes señalaron que apoyan “plenamente” la decisión de Álvarez de exigir explicaciones a la dirigencia del partido.

“Reconocemos la dignidad y valentía de Carlos Álvarez, quien ha exigido explicaciones inmediatas a la dirigencia de País para Todos y ha marcado un deslinde total frente a decisiones de financiamiento público en las que no ha tenido participación”, indica el pronunciamiento.

En el documento, los candidatos sostienen que los recursos públicos no deben ser utilizados para fines irregulares dentro de los partidos políticos y rechazan cualquier acto de corrupción. Asimismo, precisan que su participación en la contienda electoral se dio por invitación directa de Álvarez.

El comunicado también incluye una advertencia directa a la dirigencia partidaria. Los postulantes señalan que, si el partido, presidido por Vladimir Meza, no brinda explicaciones inmediatas, no identifica a los responsables y no los separa de la agrupación, renunciarán a sus candidaturas.

“Preferimos perder candidaturas antes que perder la dignidad. Con la corrupción no transamos”, enfatizan.

Horas antes, el propio Carlos Álvarez había advertido públicamente que daría un “paso al costado” si su partido no sanciona a los responsables del uso de S/700 mil en la contratación de la franja electoral con el canal Nativa.

En un video difundido en redes sociales, el candidato presidencial afirmó que no es responsable de las finanzas ni de la selección de medios para la pauta electoral.

“Desde aquí emplazo al partido al que pertenezco, País para Todos, a aclarar inmediatamente esta denuncia y sancionar y expulsar al o a los responsables de esta afrenta con el dinero de todos los peruanos”, expresó.

Añadió que no irá “en contra de lo que predica” y reiteró su rechazo a la impunidad.