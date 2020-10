Conforme a los criterios de Saber más

La Comisión especial encargada de seleccionar a seis nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) recibió hasta el miércoles la inscripción de 65 postulantes, entre quienes se encuentran un excongresista, exfuncionarios públicos y también anteriores candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Sin embargo, constitucionalistas consideran que esta lista no reunirían a los profesionales más reconocidos en este ámbito.

Óscar Urviola, ex presidente del TC, considera que esta lista de postulantes no cuenta con “muchas personas que estén reconocidas en el ámbito constitucional o con participación destacada”. Pero, por otro lado, respecto a las personas que han sido anotadas como candidatas y tienen o han tenido alguna afiliación partidaria, sugiere que “si la persona es íntegra y quiere cumplir esta función, el hecho de que haya pertenecido o pertenezca [a algún partido político] no lo incapacita”.

Esta opinión también es compartida por el especialista en Derecho constitucional Samuel Abad, quien añade que aunque es inherente el componente político en esta elección, “el Congreso tiene que evitarse que se repartan magistrados”. “El hecho de que una persona haya tenido una vinculación política no significa que vaya a resolver con criterio político”, dijo.

Tanto Urviola como Abad mencionaron como ejemplo a Javier Alva Orlandini, político y dirigente de Acción Popular que también fue presidente del Tribunal Constitucional. “Él supo separar su práctica política de su vida como magistrado. Algunos personajes han demostrado, a lo largo de su trayectoria, sin embargo, que no han desvinculado su labor política de la función en que han estado. Hay que ver eso”, indicó Abad. “Lo importante es que una vez elegidos solo obedezca al mandato de la Constitución”, agregó Urviola.

Aunque la elección se rige bajo un concurso público de méritos, la decisión política del pleno del Congreso tendrá un factor importante en la elección. “Es una decisión política, se puede prestar para conjeturas pero esperemos que el Congreso actúe de acuerdo a lo que establece la ley y su reglamento”, anotó Urviola.

Abad agregó, sobre este mismo punto, que “es una decisión que tiene un voto político porque no es un concurso publico y el Congreso no es Servir. Lo que tienen que tomar en cuenta el Congreso es que la designación del TC es importante. El TC puede resolver casos muy relevantes. El cambio de sus magistrados va a tener un impacto notable”, advirtió.

Para el abogado, hay tres puntos a tomar en cuenta luego de revelarse la lista de 65 postulantes: la poca presencia de mujeres [solo 12 de 65], que se planteará una selección muy rigurosa porque, a su parecer, “hay personas que no deberían llegar al TC nunca porque tienen antecedentes de malas conductas que no deberían permitirse”; y que en caso no se encuentren a candidatos idóneos, se tiene que proceder a una segunda convocatoria.

“Sino se logra elegir a los mejores, que se haga una nueva convocatoria. No encuentro que hayan seis personas que rápidamente reúnan las condiciones del caso. Si no se reúnen, hay que convocar nuevamente hasta logar una lista que garantice un buen TC. No hay que apresurarse. Se puede elegir 1 ó 2, y luego se puede hacer una nueva convocatoria”, agregó Abad.

Finalmente, dijo que esta lista reflejaría que la falta de perfiles sería porque “no confían en el Congreso y en una elección que pueda garantizar un acceso meritocrático". "Ante esta desconfianza, creo que se han abstenido de postular. El Perú tiene mujeres y hombres valiosos que pueden llegar al TC, pero por diversas razones...una es la desconfianza en el Congreso”, añadió.

