Martín Ojeda, candidato al Senado por Avanza País, y Luis Quispe Candia, candidato a diputado por Buen Gobierno, debatieron este jueves sobre el desabastecimiento de gas natural vehicular (GNV) durante su participación en el programa “Versus” de El Comercio, en el marco de las elecciones generales del 2026.

El tema se produce luego de que el 1 de marzo se registrara una fuga de gas y llamarada en el sistema de ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), en Megantoni (Cusco). Tras el incidente, el Gobierno declaró en emergencia el abastecimiento de gas natural por 14 días y activó el mecanismo de racionamiento para priorizar el suministro a hogares, comercios y transporte público.

Durante el debate, Martín Ojeda cuestionó la respuesta del Estado ante esta situación y señaló que se trata de una contingencia que pudo preverse. “La falta de contingencia ante una problemática que se podía prever en cualquier momento (…) en zonas donde hay gasoductos estos son saboteados o posiblemente puede ocurrir una contingencia”, afirmó.

En esa línea, también criticó la coordinación entre las entidades vinculadas al sector energético. “Hay una falta de articulación entre las diferentes instituciones que están encargadas del gas (…) no han sabido coordinar el criterio en esta emergencia”, sostuvo.

Asimismo, advirtió sobre el impacto que la situación viene generando en los usuarios. “Se disparó el gas de 1.60 a 2.49 en unos casos el metro cúbico”, indicó, al referirse al incremento del precio del GNV en algunos establecimientos.

“Debe haber proyectos y directivas bien establecidas para llevarlas al Congreso, para que esto no vuelva a suceder”, enfatizó.

Por su parte, Luis Quispe Candia consideró que el problema también evidencia una debilidad en la infraestructura del sistema de transporte de gas. Según explicó, el contrato inicial contemplaba la posibilidad de contar con un ducto adicional.

“En el contrato primigenio la empresa encargada de hacer el gasoducto tenía la obligación de hacer un ducto paralelo y no se ha hecho”, señaló. En ese sentido, añadió: “Si hubiera un ducto paralelo, podría haberse inmediatamente resuelto el problema”.

El candidato también cuestionó la evaluación del Ejecutivo frente a la emergencia y expresó su preocupación por el impacto en los usuarios del gas natural.

“El ministro de Energía y Minas ha subestimado (…) ha dicho que no hay ningún problema, que eso se va a resolver de la noche a la mañana y no es así”, manifestó. Según dijo, la situación “está causando un perjuicio a todos los que utilizan gas”.

Además, criticó la capacidad de gestión del actual Ejecutivo frente a la crisis. “Este gobierno es de transición de unos cuantos meses, pero aún así están demostrando no estar calificados para evitar problemas”, afirmó.