¿Qué candidatos al TC despiertan simpatías entre congresistas?

Son once las personalidades que han sido propuestas por la comisión especial encargada de seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional.

Y aunque todavía no hay fecha para su presentación ante el pleno del Congreso, entre las bancadas hay algunos nombres que despiertan más simpatías que otros. Se requiere elegir a seis nuevos magistrados para reemplazar a igual número que ya cumplió su mandato de cinco años.

-Mujeres pueden tener consenso-

Para el legislador de Acción Popular Víctor Andrés García Belaunde, que también integra la referida comisión, muy pocos candidatos tendrían consenso en la mayoría de bancadas. Son necesarios 87 votos en cada caso.

El legislador estimó que podría haber luz verde en el caso de las mujeres como Carmela de Orbegozo Russell y Delia Muñoz, exvocal de la corte del Callao y exprocuradora supranacional, respectivamente. La primera fue propuesta por Luis Galarreta (Fuerza Popular) y la segunda por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea.

García Belaunde también confía en que se logre los votos requeridos para sus propuestas: Manuel Sánchez-Palacios, exjuez supremo y extitular del JNE, así como Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, que ha sido árbitro jurídico de la Cámara de Comercio de Lima.

Este último es primo del actual presidente del Congreso, y aunque García Belaunde considera que ese parentesco puede ser "un inconveniente" para algunas bancadas, se trata de "una persona intachable que no ningún ningún tipo de anticuerpos".

Otra carta que destacó es la de Carlos Hakansson, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, que fue propuesto por Marisol Espinoza de Alianza por el Progreso. En el caso de Wilber Medina, el exabogado del expresidente Alan García propuesto por el aprista Javier Velásquez Quesquén, García Belaunde comentó que independientemente de sus características profesionales consideraba que no generaría consenso por ser "una persona cercana al Apra".

-Fuerza Popular aún no evalúa apoyo-

En comunicación con este Diario los representantes de Fuerza Popular en la comisión especial, Luis Galarreta y Juan Carlos del Águila, indicaron que su bancada aún no evalúa a qué candidatos de la nómina finalmente apoyarán. Los votos de esta agrupación suman 54 votos.

Del Águila comentó que las once propuestas "son de primer nivel y cualquiera de ellas puede ser miembro del TC", aunque subrayó que "por ahora no tenemos ninguna preferencia en particular".

Señaló que tampoco se ha tomado un acuerdo si la bancada votará en bloque por los seis nuevos magistrados que se requiere.

El legislador coincidió con su colega García Belaunde en que las bancadas que optaron por retirarse de la comisión (PpK, Frente Amplio y Nuevo Perú), en reclamo por un cambio del mecanismo de elección y el diseño de un cronograma, todavía pueden presentar una lista alterna de candidatos.

Respecto a la candidatura de Wilber Medina, Del Águila señaló que la objeciones que haya en su contra y en contra de otros postulantes son normales, y que "serán factores por los cuales las bancadas irán definiendo su apoyo o no". En lo personal dijo que no había analizado si le daría su voto.

-Piden reunión de candidatos con bancadas-

Para el vocero de Contigo Juan Sheput las candidaturas que resultan interesantes son las de Milagros Campos (propuesta por Clayton Galván de Cambio21), Delia Muñoz (propuesta por Pedro Olaechea) y Carlos Hakansson.

Sheput se mostró a favor de que una vez que se formalice el grupo y que "de los 11 queden siete u ocho, se tenga reuniones individuales con cada una de las bancadas". Sheput recordó que así ocurrió cuando se eligió el 2017 al actual magistrado Augusto Ferrero. "Eso permitirá a las bancadas tomar una decisión final", indicó.

Respecto a la propuesta del exabogado de Alan García, Sheput consideró que la presentación de su candidatura es "innecesaria, provocadora y un error, por estar ligado al expresidente García".

"El resto es de muy buen nivel", añadió.

En diálogo con este Diario, el legislador de APP Eloy Narvaez admitió que no conocía a los candidatos que propuso su colega Marisol Espinoza y señaló que su bancada tampoco se había reunido para presentar estas propuestas.

Sí manifestó que había pedido a su colega que se pueda garantizar la trayectoria profesional de los elegidos y que estos "no respondan a ningún interés político".

-Los votos en el Congreso-

Para elegir a un magistrado del TC se requiere 87 votos como mínimo:



*Los votos que representan las bancadas que plantearon 11 candidatos suman 87:



Fuerza Popular (54)

Apra (5)

Acción Republicana (5)

Cambio21 (7)

Alianza para el Progreso (10)

Acción Popular (6)



*Los votos que representan Fuerza Popular y sus aliados suman 77:



Fuerza Popular (54)

Apra (5)

Acción Republicana (5)

Cambio 21 (7)

Contigo (6)