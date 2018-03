El cardenal Juan Luis Cipriani aseguró este sábado que la constructora Odebrecht, hoy vinculada a actos de corrupción, hizo del dinero su dios. Remarcó además que nuestro país vive “una profunda crisis” luego de las últimas revelaciones de Jorge Barata, ex representante la compañía brasileña en Perú, a fiscales peruanos.

"Tenemos cómo una persona ha hecho del dinero su Dios. La empresa Odebrecht, su dios era el dinero. Y con ello tengo que comprar el poder. Y fue corrompiendo a todos, de diferentes colores ideológicos. Yo tengo el dinero, que es su dios, y quiero más Dios, más poder, voy viendo cómo voy a corromper a todos", dijo Juan Luis Cipriani en el programa "Diálogos de Fe" de RPP.

En ese contexto, el cardenal consideró que la actual crisis no se puede resolver "maquillando que hay que cambiar una ley, hay que censurar a no sé quién". "No, esos son maquillajes", subrayó.



"Hay una palabrita que es fundamental: 'que se vayan'. [No], que nos vayamos. ¿O hay privilegiados? Ese lenguaje no es uno que tiene amor al país, que tiene principios. Es un lenguaje acusador de un falso moralista", expresó el cardenal Juan Luis Cipriani más adelante.

Asimismo, el cardenal refirió que el dinero "es un demonio cuando se usa de mala manera" y que en este caso "ha suplido a la verdad, la justicia, el honor, la ley, la honra".

"Todo un planteamiento de confusión absoluto en que todos tenemos que bajar la cabeza y decir nadie sirve. No. Hay que tener el coraje de intentarlo. Siendo débiles, siendo pecadores, siendo gente que también cae en las mismas faltas, tener el coraje de decir: oye, vamos entre todos a levantar esta situación", puntualizó Cipriani.

MÁS EN POLÍTICA: