El cardenal Pedro Barreto cuestionó los argumentos de defensa del suspendido juez supremo César Hinostroza, implicado en audios difundidos recientemente que dan cuenta de presuntos malos manejos en el sistema de justicia.



"Cómo un juez supremo dice que no ha cometido ningún delito en los audios pero sí son faltas éticas. Cómo se puede permitir esto, y nadie levanta la voz", señaló Barreto ayer a la prensa tras culminar una misa en Huancayo.

Como se recuerda, Hinostroza ha sostenido reiteradamente que no ha cometido ningún delito del que pueda ser sancionado tras la difusión de los diversos audios y que solo podría haber incurrido en una falta ética.

"Un juez, cualquier juez que administre la justicia tiene que ser una persona ética", acotó el cardenal Barreto.

En tanto, también aludió al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien el último viernes no aceptó renunciar al cargo durante la sesión de la Junta de Fiscales Supremos.

Como se sabe, Chávarry admitió durante una entrevista con El Comercio esta semana que sí acudió a una reunión con periodistas en la casa del hoy detenido empresario Antonio Camayo, pese a que anteriormente lo había negado más de una vez.

"Si dije que no estuve en la reunión pero después estuve: eso es una mentira. Y otro señor dijo 'pero hay mentiras que no afectan a los demás y por tanto no es un delito'", refirió Barreto al respecto.

"El que miente, miente; en pequeño o grande", sentenció finalmente.

De otro lado, el cardenal Pedro Barreto respaldó el planteamiento de un referéndum sobre la reelección de congresistas.



"Por qué los congresistas sí se pueden reelegir, y aún más, por qué tienen inmunidad. Y esto es grave, según entiendo hay congresistas que están condenados por la justicia, pero como están inmunes no pasa nada", manifestó.