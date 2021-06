El cardenal Pedro Barreto, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, consideró que ningún representante de la Iglesia puede ejercer un rol de mediador entre los partidos políticos que participaron en la segunda de las Elecciones 2021 (Perú Libre y Fuerza Popular) mientras las entidades del Sistema Electoral Peruano no determinen quién será el próximo presidente del Perú.

“Los representantes de la Iglesia no podemos intervenir mientras los organismos electorales no den los resultados oficiales. El diálogo sería después de estos. Intervenir antes es desconocer que tenemos la confianza plena y total en los organismos electorales que no son perfectos, y que el proceso de la voluntad popular se ha manifestado el 6 de junio”, dijo en declaraciones a RPP.

El cardenal señaló que, luego que haya resultados oficiales, tendrán la libertad para poder actuar y dialogar con las personas “ya señaladas por la voluntad popular”.

Pedro Barreto se pronunció mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a través de los jurados electorales especiales en primera instancia y el pleno del JNE en segunda y última, está analizando pedidos de nulidad planteados por Fuerza Popular que buscan anular centenares de mesas de votación por un supuesto fraude cometido el pasado 6 de junio.

“El domingo 6 de junio obtuvimos la expresión de la voluntad popular y todavía estamos en esta grave situación que nos enerva a todos y que tenemos muy en cuenta [...] Que se respete la voluntad popular porque ni la sociedad ni la misma democracia resisten el grado de confrontación al que hemos llegado. La campaña ya terminó, este no es momento para competir”, advirtió el arzobispo de Huancayo.

En ese sentido, el cardenal hizo un llamado para que el primer paso para respetar los resultados electorales es esperar el pronunciamiento de las organizaciones electorales, tal y como se indicó en el compromiso que firmaron Keiko Fujimori y Pedro Castillo durante la segunda vuelta.

“Si hay unas reglas y hay un juramento ante la ciudadanía de respetar la Constitución y los organismos que están llevando el proceso electoral, lógicamente el juicio y la opinión tiene que ser de cada uno de los peruanos y peruanas. Pero no podemos pasar más allá de los límites que tiene la democracia”, comentó.

