Carlos Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, en su intento por justificar el nuevo plan de Gobierno de su actual aliado político, Roberto Sánchez, admitió que con el programa de Juntos por el Perú -presentado para la primera vuelta electoral- “no gana”.

Si bien en un inicio negó que se trate de una “estrategia electoral”, luego lo aceptó.

“Puede ser una estrategia electoral, pero sobre todo es una propuesta de gobernabilidad”, aseveró durante una entrevista, en el programa Al final del Día, con Diana Seminario, en Canal N.

“En esta segunda vuelta políticamente ese plan tiene que ceder frente a un plan mayor. Si el señor Roberto Sánchez quiere ser presidente con el plan de primera vuelta no gana” , exclamó.

Inicialmente había señalado: “no es estrategia electoral, es lo que ocurre en toda democracia, lo que hacen los partidos es tratar de llegar a acuerdos políticos (...) y llegas a un plan de consenso”.

Plan de Gobierno presentado ante el JNE es “irrelevante políticamente”

Es más, para Carlo Magno Salcedo, el plan de gobierno -que Juntos por el Perú presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones para la primera vuelta- “es irrelevante políticamente en este momento”.

“El plan de primera vuelta es irrelevante políticamente en este momento. (...) Es irrelevante porque en la segunda vuelta lo que ha hecho Juntos por el Perú es buscar una amplia coalición con partidos con ideas diferentes de modo tal que logre un programa mucho más representantivo de la realidad del país y no solo al 10%”, aseveró.

Admitió que el programa de Sánchez para la primera vuelta, al que calificó de “diferente”, apenas logró el respaldo del 10% de la población, que se traduce en 12% de votos efectivos.

“Hay más de 45% de electores que tienen que ser persuadidos y eso implica ofrecerle un programa diferente. (...) Lo que ha hecho es tratar de construir una amplia coalición que resulta del consenso de fuerzas políticas”, remarcó.

Precisó que el 6 de mayo, Ahora Nación emitió un pronunciamiento “dirigido al país, pero también a Roberto Sánchez” con “condiciones” para dar su apoyo.

“En una segunda vuelta si el señor Roberto Sánchez quiere ser presidente no podía ganar con un programa que recibió el respaldo de menos del 10% de electores”, insistió.

En otro momento de la entrevista, Carlo Magno Salcedo cuestionó la cobertura de Canal N durante las elecciones y a su ahora candidato presidencial. En ese contexto, reconoció que “se ha hecho un seguimiento de 24 horas de transmisión de este canal”.

Según dijo “cualquier ciudadano” puede tener “la libertad” de hacer un seguimiento a los medios de comunicación.