Resumen

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Por Redacción EC

Carlos Magno Salcedo, vocero de Ahora Nación, en su intento por justificar el nuevo plan de Gobierno de su actual aliado político, Roberto Sánchez, admitió que con el programa de Juntos por el Perú -presentado para la primera vuelta electoral- “no gana”.

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