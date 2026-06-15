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Resumen

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El portavoz de Ahora Nación (AN), Carlo Magno Salcedo, afirmó a El Comercio que su agrupación no respaldará narrativas fraudistas o intentos por desconocer la voluntad popular.

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