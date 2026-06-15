El portavoz de Ahora Nación (AN), Carlo Magno Salcedo, afirmó a El Comercio que su agrupación no respaldará narrativas fraudistas o intentos por desconocer la voluntad popular.

“Hemos dicho que los resultados se tienen que respetar sean cuales sean, gusten o no gusten”, puntualizó Salcedo, cuyo partido es aliado de Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, quien el viernes último volvió a sembrar dudas sobre el proceso electoral y pidió recuento total de votos.

Aunque señaló que, hasta el momento, no ha escuchado ese tipo de mensajes de sus aliados de Juntos por el Perú.

“Yo no he escuchado que hayan dicho que hay fraude o que no van a reconocer los resultados [...] Y si fuera así no sucribiríamos, nosotros hemos dicho que los resultados se tienen que respetar sean cuales sean, gusten o no gusten. Y si alguien quiere hablar de fraude tiene que probarlo, tiene que demostrarse que se ha torcido la voluntad popular”, expresó.

No obstante, el vocero de AN no tomó en cuenta que el partido de Sánchez sí habló abiertamente de fraude en uno de los recursos de nulidad que presentó ante los Jurados Electorales Especiales (JEE).

Días antes del balotaje, Roberto Sánchez se presentó junto a Alfonso López Chau y otros excandidatos presidenciales. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Salcedo consideró que tanto Fuerza Popular como JP tienen “todo el derecho” a interponer impugnaciones a las actas dentro del proceso electoral. “Eso no es fraudismo, es hacer valer lo que consideran que necesita ser revisado”, acotó.

Afirmó, además, que en las reuniones que tuvieron con la agrupación de Sánchez el fin de semana les aseguraron que respetarán los resultados. “Por lo menos en las comunicaciones que hemos mantenido con ellos o lo que hemos escuchado de sus voceros, han dicho que no reconocerán los resultados”, apuntó.

“ Ahora Nación ha sido enfático en señalar que los resultados se tienen que respetar sean cuales sean y las partes tienen derecho a hacer las impugnaciones y cuando el Jurado Nacional de Elecciones resuelva, respetar la decisión. Eso es lo que toca y lo que al final salga se debe respetar, eso es lo democrático”, puntualizó.

Sobre la actitud de Sánchez, Salcedo prefirió “no opinar” porque, bajo su mirada, el candidato “está en el fragor de la contienda”.

“No sé en qué contexto, Sánchez diga o no diga [que hay fraude]. Cuando hemos conversado recientemente, nosotros le hemos hecho saber nuestra posición y él nos ha hecho saber que está de acuerdo con lo que decimos sobre respetar el resultado. Si fuera diferente, nosotros evidentemente no acompañaríamos una actitud antidemocrática”, concluyó.

Cabe señalar que Sánchez insiste en sembrar dudas sobre el proceso electoral tanto en sus redes sociales, como en actividades proselitistas, donde afirma, por ejemplo, que la voluntad del pueblo “no se negocia ni se desconoce”.

“La democracia se fortalece cuando el voto del pueblo se respeta y cuando las instituciones actúan con independencia, imparcialidad y justicia”, escribió también.

El viernes, el candidato de JP le pidió a su contrincante, Keiko Fujimori, presentar una solicitud conjunta para que se haga un recuento de todas las actas de la segunda vuelta. La lideresa de Fuerza Popular rechazó su propuesta y le explicó que dicha figura no está contemplada en la ley electoral.

Sin embargo, un día después, Juntos por el Perú retrocedió en su pedido al señalar que no es necesario el recuento total sino “solo de los lugares a los que se ha cambiado la normativa” en la segunda vuelta, refiriéndose a los votos de Argentina y Estados Unidos.

“[Roberto Sánchez] ha propuesto: si ustedes tienen dudas sobre lo que pasó en Puno, nosotros tenemos dudas sobre lo que ha pasado en EE.UU. y Argentina, que se recuente ahí, eso es lo que estamos planteando”, remarcó.