En el Congreso de la República ya suman cuatro los legisladores que han contraído el coronavirus (Covid-19). El más reciente caso es el de Carlos Almerí Veramendi, parlamentario de Podemos Perú representante de Lima Provincias.

El propio Almerí fue quien, a través de un audio enviado por Whatsapp a El Comercio, confirmó haber contraído la enfermedad.

“Me encuentro actualmente aislado desde hace una semana en un estado de fiebre producto del Covid-19. Muy probablemente lo he contraído en el Congreso”, señaló.

Precisó que la fiebre es permanente desde hace siete días, que no tiene apetito, presenta agitación y no puede hablar mucho. “Ya comuniqué al presidente del Congreso hoy día [lunes]. Recién me han entregado mis resultados, a efectos de que todos puedan tener también sus precauciones”, añadió.

Prueba rápida negativa

Almerí se hizo una prueba rápida el miércoles 8 de abril y el resultado fue negativo, según informó personal de prensa de su despacho un día después. Por entonces, ya presentaba una afección gripal.

Posteriormente, se realizó una prueba molecular el jueves pasado y este lunes le informaron del resultado positivo.

Así, se suma a Leslye Lazo (Acción Popular), ya dada de alta, Fernando Meléndez (APP) y su colega de bancada Felipe Castillo, quienes también contrajeron el Covid-19.

Más pruebas en el Congreso

Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, informó a El Comercio que la tercera vicepresidenta María Teresa Cabrera (Podemos Perú) informó a dicho órgano legislativo, –que se reunió hoy virtualmente– la situación de Almerí.

“Se ha dispuesto que se hagan nuevamente las coordinaciones con el Ministerio de Salud para poder continuar realizando las pruebas de descarte al personal del Congreso y los propios congresistas para poder descartar que el congresista haya sido contagiado en el Congreso”, señaló Aliaga sobre lo conversado en la reunión virtual de la Mesa Directiva.

Asimismo, apuntó que la Junta de Portavoces se reunirá virtualmente el miércoles y uno de los temas de agenda es la instalación de las comisiones ordinarias y la comisión especial de seguimiento a las acciones del Ejecutivo para enfrentar el coronavirus en el país.

Actividades en los últimos días

El parlamentario ha participado de todas las sesiones presenciales de pleno, la instalación del 16 de marzo, la realizada un día después, la del 27 de marzo y última del 3 de abril. En esta, hizo uso de la palabra durante el debate en torno al control concurrente de la contraloría durante la emergencia sanitaria por el Covid-19. También se pronunció a favor de la reforma integral del sistema de pensiones.

En la del 27 de marzo, en la que se aprobó otorgar facultades legislativas al Ejecutivo, se sentó precisamente al lado de Castillo durante parte de la sesión.

El 6 de abril recorrió Supe, Barranca, y se reunió con el gerente municipal y el administrador de la municipalidad distrital.

Un día después dialogó con la subprefecta provincial Deana Morris. En un video del Portal Lima Provincias, Almerí comenta que por la tarde se tenía programado asistir a una reunión en Lima con el ministro de Salud, Víctor Zamora.

Sin embargo, personal de prensa del parlamentario señaló a este Diario que el legislador no asistió debido a la demora en sus actividades en el norte chico.

Y además de haber recorrido y tenido contacto con dirigentes vecinales de distintos sectores de Barranca en la última semana, también hizo lo propio en Huacho, Huaura.