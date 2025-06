En un video publicado en su cuenta de Facebook, el comediante Carlos Álvarez se refirió a las versiones que circularon en los últimos días sobre su presunta salida de la agrupación política “País Para Todos”. El también figura mediática negó tales rumores y aseguró que mantiene su condición de afiliado.

“Permita aclarar mentiras que se han venido publicando. Es increíble cómo algunos medios han hecho historias que ni yo las conocía”, expresó Álvarez al inicio de su pronunciamiento.

Sobre su relación con miembros del partido, señaló: “En primer lugar, dije que teníamos puntos en discordancia. Hasta ahí, bien. Nunca tuvimos una pelea, nunca, nunca nos insultamos, repito, puntos en discordancia. Miembro del partido y yo hablamos casi a diario en los mejores términos, como seres civilizados, y donde siempre primó el respeto”.

También se refirió a versiones que vinculaban a Julia Príncipe como supuesta influencia en sus decisiones políticas. “Luego dicen que mi renuncia fue por consejos de la doctora Julia Príncipe. La doctora Príncipe es mi amiga hace muchos años. Es una persona que admiro y respeto por su calidad profesional y, sobre todo, como ser humano. Ella nunca fue mi representante legal. Es más, ella no está afiliada al partido”, aclaró.

Álvarez relató que el pasado martes 10 de junio sostuvo una extensa reunión con el líder del partido, el señor Meza: “Tuvimos una reunión de muchas horas, él y yo, sin intermediarios. Una reunión que sirvió para ordenar la casa y no fue en casa de ningún empresario, como se lo ha publicado en un diario. Fue en casa de uno de los dos, en San Isidro”.

“Luego de muchas horas salió humo blanco y, para mala suerte de los que me atacan, seguiré en el partido como afiliado”, sentenció.

“En estas semanas he sido testigo de cosas inimaginables, como que una congresista muy mediática y cuya agrupación política está en carrera, le puso precio a mi cabeza para que el partido me elimine. Y no es broma. Ya saben a quién me estoy refiriendo”, reveló.

Finalmente, expresó su rechazo a los ataques recibidos. “De parte mía, no pienso perder el tiempo respondiendo a tanto ataque. Existen precandidatos que creen que la mejor forma de campaña es irse contra otro candidato. Una forma dinosáurica, prehistoria política. Parece que cuando no hay ideas claras y propuestas, lo mejor es inventar, destruir, insultar, caer en bajezas”.