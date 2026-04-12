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Candidato Carlos Álvarez ejerce su derecho al voto en mesa de San Isidro. (Foto: GEC)
Candidato Carlos Álvarez ejerce su derecho al voto en mesa de San Isidro. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Carlos Álvarez, candidato por País para Todos, emitió su voto este domingo en la institución educativa Alfonso Ugarte, ubicada en el distrito de San Isidro, en el marco de las elecciones generales 2026.

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