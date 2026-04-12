Carlos Álvarez, candidato por País para Todos, emitió su voto este domingo en la institución educativa Alfonso Ugarte, ubicada en el distrito de San Isidro, en el marco de las elecciones generales 2026.

El aspirante presidencial esperó algunos minutos antes de sufragar en la mesa electoral N.° 047738, cumpliendo con el proceso correspondiente dentro del local de votación.

Carlos Álvarez vota en San Isidro durante las elecciones generales 2026. (Foto: GEC)

Durante su ingreso, Álvarez saludó a ciudadanos que se encontraban en el lugar e incluso accedió a tomarse fotografías con algunos de ellos, en medio de la jornada electoral.

Tras emitir su voto, señaló que espera que la ciudadanía también cumpla con su deber cívico y participe en los comicios. Asimismo, adelantó que se retirará a esperar los resultados.

“Ojalá todos ejerzan el sufragio y fortalezcan la democracia. Voy a esperar los resultados oficiales” , dijo Álvarez ante la prensa.

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El candidato presidencial Carlos Álvarez, por el partido País Para Todos, emitió su voto en su local de votación ubicado en San Isidro.



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En días previos, el candidato había anunciado que no realizaría un desayuno electoral, al no estar de acuerdo con este tipo de actividades.

¿Como votar en estas elecciones 2026?

La jornada de votación se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En tanto, los miembros de mesa deberán acudir a su local de sufragio desde las 6:00 a.m. para la instalación de las mesas.

Antes de asistir a votar, se aconseja revisar el local asignado y confirmar si se ha sido designado como miembro de mesa mediante las plataformas oficiales de los organismos electorales. Puedes verificar si cumples ese rol en el siguiente enlace.

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