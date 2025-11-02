Carlos Álvarez: “No tuve ninguna relación con Vladimiro Montesinos”

No es suficiente. Se requiere un gran equipo y, a Dios gracias, estoy muy contento porque tengo, si no los mejores, los más capacitados, ya pronto se enterarán de quién es quién en el equipo. Gente limpia, con una experiencia impresionante, cero denuncias, cero sentencias, gente capaz, leal y que ama a su país.

— ¿Algún evento personal lo impulsó a entrar en política activa?

Este baño de sangre que vivimos. Comencé esta cruzada cuando Pedro Castillo dijo que había que expulsar a los delincuentes extranjeros en 72 horas y no lo hizo. Mi sentimiento es auténtico, no es una pose y la gente lo sabe.

— ¿Ha medido el costo de ingresar a política?

Es muy duro, creo que si mi madre hubiera estado viva no lo hubiese hecho porque ella siempre me dijo: hijo, te van a golpear, te van a insultar, te van a agarrar a palos. La política es un basural.

— La izquierda está empezando a recordar su pasado político. ¿Cuál fue su verdadera relación con Vladimiro Montesinos? Sus detractores aseguran que usted fue un fujimontesinista.

Esa es la etiqueta que me quieren poner, que soy el topo fujimorista, que mi mamá es Keiko y tantas estupideces que hablan que ya no me pico, porque estoy acostumbrado a ese discurso que busca denostar porque no tienen argumentos. Yo no tuve ninguna relación con Montesinos y la única relación, entre comillas, que se puede decir que tuve con Fujimori es un video que muestra mi encuentro cuando yo fui a llevar unas donaciones a Piura cuando se inundó y él estaba en otro avión. Eso fue en el Grupo N° 8. También me pasó con PPK, pero ese video no lo sacan, solo muestran el de Fujimori.

— ¿Le ordenó alguna vez Montesinos atacar con imitaciones a un adversario político?

Si yo le tomé el pelo a Toledo, y no quiero hablar más de él –porque está en desgracia–, fue porque era mentiroso. El tema de su hija Zaraí, a quien yo llegué a conocer –incluso fue a mi programa con su mamá Lucrecia y participaron de un sketch muy doloroso–, fue verdad, todo fue cierto. Si uso la palabra “me arrepiento”, significaría que estoy negando mi actitud. Sería ser hipócrita. A Fujimori lo apoyé en el tema de la lucha contra el terrorismo, logró insertarnos cuando éramos un paria internacional. Eso apoyé. Pero ese gobierno también hizo tropelías, robos, delitos, no errores, como dicen ellos. Fueron delitos condenados.

— ¿Cuál cree que ha sido uno de los errores más fuertes que ha cometido?

Confiar en personas en quienes no debí. Eso fue muy duro. Ahora estudio mucho a las personas porque a mí me dejaron solo. El momento más duro para mí fue la Base Naval, fue injusto, pero me levanté de las cenizas. Me agarraron a palos y esa sí fue una persecución política; pero yo no me fui a Japón, no me fui a Colombia, no me fui a París, no me escondí como Cerrón o como Nicanor. Acá estoy porque siempre fui inocente.

— Usted estuvo acusado de haber recibido dinero de Montesinos a cambio de burlas dirigidas.

Me acusaron, dijeron que yo estaba sobornado, que me había vendido a él. Lo increíble fue que en el proceso llegaba a esa conclusión. Está grabado; creo que todos los canales grabaron eso. ¿Qué había? No estaban. Las facturas de mi programa en Canal 7 durante seis o siete meses no existían. Alguien había sacado esas facturas porque desaparecieron. En ese momento estaban Toledo y su socio Olivera, el ministro de Justicia, recuerdo. ¿Y por qué desapareció mi contabilidad del canal? Sabe Dios qué duende habrá sido.

— Que lo acusaran de haber recibido dinero del SIN, que dijeran que Montesinos lo tenía dominado…

Ha sido lo más duro que me ha ocurrido. Yo amo a mi público y estoy muy agradecido. Pero ese momento me divorció y me alejó mucho de la gente, me costó reconciliarme con el público. Al final la Corte Suprema me absolvió de todos los cargos, no porque no había pruebas, sino porque era inocente.

— ¿Es verdad que la ex procuradora general Julia Príncipe lo ayuda a filtrar candidatos?

Sí, ella está conmigo, trabajando. Julia ha sido una procuradora proba, una gran profesional, es la garantía para llevar un trabajo honesto.

— ¿Julia Príncipe será candidata al Senado?

Podría ser.

— López Aliaga ha dicho que será candidato al Senado y a la presidencia. ¿Qué piensa de esa decisión?

Yo no soy candidato al Senado. No quiero ser senador, tampoco estoy en el juego de que, si no me liga para presidente, me liga para senador. El premio consuelo se lo dejo a otros. Si yo no gano la presidencia, volveré a Barranco, a mi trabajo de humorista político y seguiré como luchador social hasta el día que me muera.

— ¿Quién lo está financiando?

Nadie. Estoy con lo nuestro. La ventaja que yo tengo es que no viajo para buscar votos. Yo siempre he viajado para apoyar, ayudar y alegrar. Yo he hecho reír a los peruanos, los políticos se han reído de los peruanos. Esa es la gran diferencia. Eso les duele.

— ¿Le pide diezmos a su partido?

No. Muchos políticos viven así. Qué tal ostra, ¿no? No me parece justo. Hay muchas necesidades. Muchos niños se duermen sin comer y estamos manteniendo a gordos políticos. Esa plata era para la capacitación de los cuatro mangos, pero no hay capacitación de nada: simplemente satisfacción de los privilegios.

— La izquierda habla de una asamblea constituyente. ¿Qué le responde?

El Congreso también ha cambiado un montón de artículos de manera sospechosa. Si gano la elección, traeré abajo las leyes que han favorecido el crimen. Yo derogaré todas esas leyes. También el financiamiento del Estado, de los partidos políticos. Que vean cómo se financian porque igual roban y hacen lobbies. ¿Por qué tenemos que mantener a una caterva de comechados?

— Si llega a Palacio, ¿qué hará en los primeros días?

Pacificar el país. Quiero que mis conciudadanos vivan en paz. Por eso les daré 24 horas a los delincuentes extranjeros. No estoy hablando del que roba un celular o una fruta; hablo de los sicarios y extorsionadores, esos miserables tienen que abandonar nuestro Perú. No hay derechos humanos para los delincuentes. Para mí, esos criminales tienen un solo derecho a elegir o se rinden ante el Estado, cadena perpetua, o el cementerio. Que elijan eso y punto, se acabó.

— Pero lo van a procesar por sanguinario y violador de derechos humanos.

¿Ellos sí nos aplican la pena de muerte cuando quieren? Nos balean y no pasa nada. Siguen libres, delinquiendo. ¿Y el peruano honesto, honrado, que se gana la vida el día a día, que tiene el derecho a la vida, que quiere volver a su casa nuevamente con vida? No es justo. Nuestro país es nuestra casa y esta casa se respeta.

— ¿Qué haría con los penales?

Construir, para comenzar, un par de megapenales, pero bajo ciertas condiciones. Viven solamente de la luz solar y se acabó. Sin enchufes, sin beneficios penitenciarios y sin visitas. Cero celulares, se acabó.

— ¿Qué es lo que realmente quiere hacer con Petro-Perú?

Yo hablo de una reestructuración total de la empresa.

— Pero está quebrada.

Sí, pero que tenga la gobernanza de un grupo técnico, los mejores, olvídate políticos, y más, si yo fuera presidente o quien sea presidente escrito, un compromiso legal. Nadie del gobierno, nadie del partido, ningún político asume el control de Petro Perú. Punto. Se acabó. Que se haga un concurso abierto. Los mejores, ellos tienen que hacer y se acabó. A dirigir Petro-Perú.

— ¿Inyectaría dinero a Petro-Perú?

Cero rescates financieros. Eso se acabó. Y tiene que estar esta gobernanza porque ha sido siempre la caja chica de los gobiernos.

"Estamos en un minero-ilegal-Estado porque el narcotráfico ha sido desplazado"

—¿Que haría con Reinfo?

No vamos. Yo pienso que vamos con la ley MAPE. ¿El Reinfo qué cosa demostró? En casi 12 años, de casi 89.000 inscritos se ha formalizado solo el 2,4%; ni 2.000. Es una burla al país.

— ¿Vivimos en un narcoestado?

Estamos en un minero-ilegal-Estado porque el narcotráfico ha sido desplazado por la minería ilegal y esto es terrible. La minería ilegal no paga impuestos, busca la trata de personas, destruye el país, aumenta la violencia porque es una organización criminal.

— ¿A favor o en contra de los retiros de las AFP?

He sido muy crítico en el tema de las AFP. Lamentablemente, cobrar esas pensiones de miseria no es politiquería. Son pensiones de miseria, por favor. Y ese dinero es tu trabajo. Un poco más de respeto.

— ¿Qué piensa de López Aliaga?

Le deseo suerte. Si gana, que no se le pase el tren.

— ¿Y de Keiko?

Está en libertad de ser candidata cinco o seis veces y, de pensar, “no hay quinto malo”.

— ¿Cree, como ha dicho el exalcalde, que es una candidata vaga, que no sabe en qué trabaja?

Yo lamento este tipo de expresiones. En lugar de pelearse, los candidatos deben preocuparse más por el país. Acaban de balear a otro chofer, eso es lo que realmente importa.

— Carlos Espá está empezando a aparecer en las encuestas.

Me parece interesante. Si se da la oportunidad me gustaría hablar con él.

— ¿Philip Butters?

Periodista deportivo y también político. Vivimos en democracia y hay libertad. Tiene todo el derecho a postular.

— Pedro Castillo ha dicho que va a recuperar el poder a través de Roberto Sánchez.

Primero que resuelva sus temas judiciales. Que resuelva el problema del cheque que ofreció a los niños con cáncer. Me duele que un tipo así haya sido presidente. No le importó nada, ni siquiera la vida de los niños.

— ¿Vicente Alanoca?

Yo creo que la izquierda tiene su lugar y todo el derecho a participar de las elecciones. El pueblo elegirá.

— ¿Con quién se queda? ¿Con Vitocho o con Barnechea?

Con Vitocho. Lo conozco más tiempo.

— ¿Cómo ve al presidente Jerí?

Se quiere presentar como un miembro de la Liga de la Justicia. Solo le falta volar y su capa. Bueno, pues, entonces su primer reto: capturar a Vladimir Cerrón. Reto número dos: el tema de los chips. Están extorsionando a todos los peruanos y debe cumplirse la ley. Que los chips se compren en los centros autorizados, con huella digital y rostro facial. Hay que proteger al ciudadano.