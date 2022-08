El congresista Carlos Anderson (no agrupado) consideró que la actitud de los parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, que le gritaron al presidente Pedro Castillo “renuncia” y “fuera corrupto”, cuando fue a brindar su mensaje a la Nación constituyó “un error”, porque lo ayuda “en su tarea diaria de victimizarse”.

— Usted ha anunciado que está preparando una nueva moción de vacancia. Pero mientras Perú Libre, sus satélites y Cambio Democrático no la respalden, el Parlamento no llegará a los 87 votos. ¿Por qué esta vez sería diferente?

A ver, el mundo es dinámico, ¿okey? La situación de hoy no es igual a la situación de hace cinco u ocho meses, antes teníamos muchas sospechas, hoy tenemos más evidencias. La vacancia por incapacidad moral permanente requiere, justamente, eso, una demostración de que es un estado de cosas de carácter permanente y creo que tenemos hoy en día la suficiente distancia ya para ver si esta concatenación de hechos, que vas desde antes de julio de 2021 hasta ahora, y cada cual tiene su trato jurídico, si esa concatenación de hechos demuestra realmente si el presidente tiene esa carencia, esa incapacidad para juzgar el bien y el mal, lo privado de lo público, si tiene incapacidad moral y si eso es de carácter permanente. Así que en eso estamos trabajando para que tengamos una moción de vacancia que sea impecable desde el punto de vista jurídico y argumental.

Eso va a ir de la mano por todo un esfuerzo por socializarlo y de generar el nivel de consensos necesarios. Si finalmente, eso no responde, bueno, será claro que hay pues más que un simple blindaje, hay una complicidad.

— ¿Cree que puede convencer a Perú Libre y a otras bancadas cercanas al gobierno…?

Tú me estás haciendo una pregunta que es de carácter derrotista, yo creo que hay que hacer el esfuerzo, simplemente aquí [en el Parlamento] hay 130 personas. Yo creo que finalmente hay que apelar a la capacidad moral de cada una de ellas para tomar una decisión por el bien del país.

— Avanza País ha presentado un proyecto de ley para reducir de 87 a 78 los votos para aprobar la vacancia presidencial. ¿Está a favor de esta propuesta?

Como parte de una reforma en general, política, sí. Pero tengo entendido, con lo que he podido averiguar, que la aplicación de este cambio en el caso de Castillo no sería posible, porque él fue elegido bajo unas ciertas reglas de juego, y repente lo que terminaría haciendo es más bien victimizarlo, porque sería una ley no nombre propio.

— La vicepresidenta Dina Boluarte enfrenta una acusación constitucional por firmar documentos en nombre del Club Departamental Apurímac. ¿Debe ser inhabilitada?

Ella está comprendida en una investigación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, allí va a tener que enfrentar esa investigación, yo creo, habiendo visto el informe de la contraloría, que los argumentos son impecables y que lo más probable es que sea sancionada con la inhabilitación.

— ¿Usted votaría a favor de la inhabilitación?

Si va al pleno, por supuesto que sí, si ella no tiene argumentos, yo dudo que los tenga, votaré por el sí, por supuesto.

— ¿Boluarte puede conducir un gobierno de transición, en el contexto que Castillo renuncie o sea destituido?

Yo creo que no, es una persona que ha sido, es parte, digamos, del problema. Por ejemplo, como ministra [de Desarrollo e Inclusión Social] nunca se le ha escuchado cuestionar absolutamente nada ni a nadie, más bien justificar a todos, a cada uno de los implicados, para ella no pasa nada, sencillamente no opina, pero sigue ahí en el cargo, no ha demostrado capacidad moral para indignarse ante todo lo que ha venido sucediendo, no tiene mayor credibilidad. Tampoco tiene apoyo en el Congreso, ni siquiera del partido Perú Libre, así que no como alguien así, sin ningún tipo de apoyo, pueda estar en condiciones de manejar los asuntos del país.

— Usted también se encuentra formando una bancada. ¿Con quiénes? ¿Y cuándo la haría oficial?

No, a ver, yo tengo por supuesto el interés de formar parte de una bancada, no una bancada de las existentes, sino una nueva bancada, no es fácil porque lo que queremos es que sea una bancada con personas idóneas, decentes, inteligentes y que no tengan posiciones extremas, es una búsqueda que requiere esfuerzo, no sé si llegaremos en un momento a conformarla, pero digamos que ese es mi interés.

— ¿Con quiénes ha conversado?

Bueno, eso no te voy a decir, no te voy a dar el nombre de estas personas.

— En la última elección a la Mesa Directiva por primera vez, en 20 años, hubo cuatro listas. ¿Cómo se puede explicar el hambre de poder en el Congreso?

La verdad es que es muy sencillo, lo que pasa es esta vez, por lo menos en principio, no estaba en juego solamente la Mesa Directiva del Congreso, sino que también estaba en juego la posibilidad y, de repente hasta la probabilidad, de que la persona que fuera elegida también dirija los destinos del país, o sea el premio era mayor y, por lo tanto, los apetitos también mayores.

— Este Congreso aprobó la contrarreforma de la Sunedu y blindaron al excontralor Edgar Alarcón, al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y a Manuel Merino. ¿Cómo evalúa la administración de María del Carmen Alva?

Mire, creo que tenemos que mirar hacia adelante, ningún Congreso es perfecto, ninguna institución lo es, así que yo no soy juez, en general he sido parte de este Congreso, de todo el año pasado, creo que se ha hecho lo mejor dentro de las condiciones que había, yo no he votado y por supuesto en estado en contra de la contrarreforma de la Sunedu, no he votado a favor de blindar a absolutamente a nadie, he tenido una visión distinta.

“Estamos trabajando para tener una moción de vacancia impecable”, afirmó Anderson. (Foto: Julio Reaño | El Comercio)

— Desde el Parlamento le exigen al presidente Castillo una autocrítica profunda sobre su conducción del gobierno, ¿cuál debe el mea culpa del Congreso?

Bueno, yo no represento al Congreso, yo soy un congresista, y he sido particularmente crítico del Congreso de la República, porque creo que en el Congreso se persiguen intereses de carácter privado, con demasiada frecuencia los intereses del país se ponen de lado, creo que es profundamente antidemocrático, las elecciones, por ejemplo, a una Mesa Directiva no es producto, digamos, de que surjan liderazgos dentro del Congreso. Entonces, simplemente, la fuerza bruta de los votos de las bancadas [se impone]. Creo también que existen congresistas de primera y de segunda categoría, porque quienes no estamos agrupados, no tenemos derechos, se han recortado los derechos, yo voy a plantear que se revise todo eso. El Congreso en su accionar creo que ha sido poco proactivo en promover también una agenda importante para la mejor condición del país.

— ¿Lady Camones representa el continuismo de la gestión Alva?

No, yo no voy a poner ningún adjetivo a nadie, me parece hasta un poco ofensiva la pregunta, la señora Camones es la señora Camones, y la señora Alva es la señora Alva, y cada quien enfrenta diferentes circunstancias.

— Usted ha referido que en el Congreso se persigue intereses de carácter privado. Y el congresista José Luna, de Podemos Perú, votó a favor de la insistencia de la contrarreforma de la Sunedu, cuando él tiene un motivo particular, al ser dueño de la Universidad Telesup…

Él y otros más, eso me parece muy mal, yo creo que cuando hay algún tipo de conflicto de interés, lo mínimo que debe hacerse es abstenerse de votar como, por ejemplo, lo hizo el congresista Elías, que también es de una universidad.

— Ha quedado pendiente la votación de la reconsideración del texto sustitutorio sobre la bicameralidad y la reelección legislativa. ¿Si no alcanza los 87 votos, debe ir a referéndum? ¿Hay un temor en el Parlamento de llevar este tema a consulta popular?

No sé si temor en el Congreso, yo no hablo con todos los congresistas, te agradezco que me hagas la pregunta en esos términos, como si estuviera en una posición pues de realmente de medir la temperatura de todo el Congreso. Pero no, yo particularmente no tengo ningún miedo. Yo creo que si eso es lo que dispone la Constitución, pues habrá que ir a referéndum, habrá explicar [a los ciudadanos], hacer esa tarea, yo sí creo que la bicameralidad es necesaria. Es importante tener la capacidad de que haya reelección, no es que los congresistas se reelijan a sí mismos, es la ciudadanía la que decide si reelige o no, nada más.

— ¿Cuál debe ser la agenda que priorice al Congreso?

El Congreso lo que tiene que hacer es generar leyes y marcos que permitan que el país se enrumbe, justamente, con una visión de mediano y largo plazo, las leyes no deben ser simplemente para el hoy. Y espero que se haga un mejor trabajo en el tema de la fiscalización y representación de los intereses y preocupaciones ciudadanas.

— El cierre del discurso fue accidentado, porque congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País le gritaron a Castillo “renuncia” y “fuera corrupto”. ¿No ha sido una falta de respeto a la investidura de la Presidencia de la República, como lo refiere Perú Libre?

Mira, yo creo que cada quien tiene su forma de actuar, yo preferí respetar la investidura. Es decir, recibir al presidente de la República en el hemiciclo y luego expresar mi insatisfacción, mi repudio como ciudadano, porque la verdad tener un presidente con cinco investigaciones fiscales, quien, según la Constitución, representa a la Nación creo que es algo que nos debería avergonzar a todos. Y, por eso, opté por retirarme del edificio, ese es mi estilo, yo no soy de vociferar, insultar y nada por el estilo, pero cada quien tiene su manera de actuar y debe ser responsable por sus actos.

— ¿Y esta clase de actitudes de parte de un sector del Parlamento no le da oxígeno a Castillo?

Desde el punto de vista analítico, evidentemente creo que esto fue un error, porque lo ayuda en su tarea diaria de victimizarse.

— ¿Cómo evalúa el mensaje a la nación de Castillo?

Fueron un montón de mentiras, semiverdades, anodino, gris, un poco como ha sido este gobierno y es el presidente.

— Durante su homilía en la misa y tedeum, el arzobispo de Lima, monseñor Carlos Castillo, destacó el gesto que tuvo José de San Martín en 1822 de dejar la dirección del ejército libertador y consideró que se requieren gestos similares frente a la actual crisis. ¿Es posible que el presidente Castillo y el Congreso acuerden una salida? ¿Esta es “que se vayan todos”?

Mira, yo, personalmente, hace más de cinco o seis meses ya he expresado mi punto de vista, en el sentido, de que el país necesita volver a comenzar, que este gobierno ha sido como una salida en falso en una carrera de distancia. Espero que las condiciones sean diferentes, yo, por mi parte, no tendría ningún problema en irme mañana mismo y creo que si el presidente Castillo tuviera un poquito de amor por el Perú hace rato que hubiera renunciado.

— Castillo enfrenta cinco investigaciones en el Ministerio Público. Al jefe de Estado se le imputan los presuntos delitos de organización criminal, colusión, tráfico de influencias, y encubrimiento personal. ¿Su Presidencia es insostenible?

Yo creo que hace rato que es insostenible y le hace mucho daño al Perú.