El congresista Carlos Anderson justificó la decisión que tomó el pleno del Legislativo de rechazar el permiso para que el presidente de la República, Pedro Castillo, viaje a Europa en una gira que incluía la Ciudad del Vaticano para reunirse con el papa Francisco.

“Es para recordarle que él no es rey. El presidente está convencido que es rey, de otra manera no haría cosas como ‘ese policía no me gusta, me lo sacan como sea’”, comentó este viernes en RPP.

El pleno del Congreso rechazó con 58 votos en contra, frente a 56 a favor y seis abstenciones, el pedido de Pedro Castillo para autorizar su viaje a Europa este mes y así poder visitar la Santa Sede para una cita con el papa Francisco.

“Es bueno que, de vez en cuando, entienda que el poder presidencial también tiene sus límites”, agregó Anderson.

El legislador no agrupado también justificó la decisión al señalar que Pedro Castillo no representa adecuadamente a la Nación en sus viajes al extranjero.

“Cada viaje del presidente es más o menos esperar a ver qué metida de pata va a haber, para comenzar, porque se nota que o no escucha a su ministro de Relaciones exteriores o simplemente decide ignorarlo, pero no es una buena representación del Estado peruano”, manifestó.