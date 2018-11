Carlos Basombrío sobre denuncias constitucionales: "No les tengo miedo"

El ex ministro del Interior Carlos Basombrío aseguró "no tener miedo", luego de que el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, señalara que priorizaría las denuncias en su contra, así como del ex titular de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra.

"Dice (César) Segura: primero veremos las acusaciones contra Basombrío y Giuffra. Ufff en mi caso debe haber montones. Cuando uno trata de cambiar las cosas, se gana poderosos enemigos", comentó a través de su cuenta de Twitter.

Carlos Basombrío aseguró que, pese a todas las denuncias en su contra, no podrán encontrarle ningún acto "deshonesto".

"No les tengo miedo. Acúsenme a mí y no a Pedro Chávarry", añadió el ex ministro.

Dice Segura: primero veremos las acusaciones contra Basombrio y Giuffra

Ufff en mi caso debe haber montones

Cuando uno trata de cambiar las cosas, se gana poderosos enemigos

Pero lo que nunca podrán encontrarme es algo deshonesto.

NO LES TENGO MIEDO

ACÚSENME A MI Y NO A CHÁVARRY — Carlos Basombrio (@CarlosBasombrio) 7 de noviembre de 2018

Horas antes, el congresista César Segura (Fuerza Popular) se negó a priorizar las acusaciones contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por considerar que primero se deben trabajar otros casos que llevan más tiempo esperando ser debatidos en la subcomisión que preside.

"Tienes (denuncias constitucionales) contra Basombrío, Giuffra y Thorne [...] Basombrío ya tiene 36 denuncias en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales", precisó el parlamentario en declaraciones a RPP.

"Estoy convencido que debe haber un orden para resolver los casos, tratándose del fiscal de la Nación ya se resolvió una primera denuncia, no solamente faltan tres denuncias, faltan 140 que yo recibí como carga procesal", añadió.