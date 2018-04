El ex ministro del Interior, Carlos Basombrío, reapareció en una entrevista televisiva tras alejarse del cargo a mediados de diciembre del año pasado, en medio de los cuestionamientos al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y el superado primer intento de vacancia en contra de este último.

Según comentó Basombrío a Canal N, comunicó su decisión al entonces mandatario luego de que la Comisión Lava Jato del Congreso revelara información otorgada por la empresa Odebrecht, la cual dio cuenta de que este realizó pagos a la empresa Westfield Capital, de propiedad de Kuczynski. Este había negado previamente cualquier vínculo con la constructora.

Fue tras esas revelaciones, según precisó, cuando dejó de creer en Kuczynski. “Ahí, yo pensé que no nos había dicho las cosas como eran […] Cuando uno deja de creer y piensa que la situación es grave, mejor es apartarse”, sostuvo y consideró que el ex jefe de Estadio cometió errores importantes.

“Yo no me fui porque pensaba que me convenía irme”, señaló también. Más adelante, aclaró: “Yo me fui por convicciones. Dejé de creer en una situación”.

De otro lado, consideró legítimo relacionar el indulto humanitario otorgado por PPK al ex mandatario Alberto Fujimori con los votos que permitieron que se salve del primer intento de vacancia.

En tanto, expresó tener confianza en la honestidad y capacidad del actual jefe de Estado, Martín Vizcarra.

Sin embargo, descartó aceptar un eventual cargo en el gobierno de Vizcarra. “Ya no. Estoy tranquilo donde estoy, hay ciclos que se cumplen”, sentenció.