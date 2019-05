Carlos Bruce: “Hace casi 90 días que la bancada no habla con Vizcarra"

El congresista oficialista y ex ministro de este gobierno, Carlos Bruce, ve innecesario que el Ejecutivo haga "cuestión de Estado" por el tema de la inmunidad parlamentaria, y espera un gobierno más proactivo para los próximos dos años.

— ¿Hizo mal el Comisión de Constitución en archivar la propuesta del Ejecutivo sobre la inmunidad parlamentaria sin someterla a debate?

Se debatió.

— Algunos minutos.

Pero no se archivó el tema. Una semana antes se consultó informalmente a las bancadas sobre una propuesta para modificar el reglamento para que el Congreso tenga 60 días para tomar una decisión respecto al levantamiento de la inmunidad, y si en ese tiempo no se llega a una decisión, sea la Corte Suprema [la que resuelva].

— La Constitución dice que solo el Congreso puede autorizar que un congresista sea arrestado. ¿Se puede hacer vía reglamento?

Sí se puede porque el Congreso internamente dice 'yo voy a tomar la decisión, me pongo 60 días', y si no la tomo en ese tiempo le estoy pidiendo a la Corte Suprema que ellos decidan.

— ¿La Corte Suprema podría intervenir sin que esté autorizado en la Constitución?

Sí porque es el Congreso que autónomamente está cambiando su reglamento.

— ¿Por qué no hacerlo reformando la Constitución para garantizar que sea permanente en el tiempo como ha dicho el ministro de Justicia?

No es fácil cambiar el reglamento, es cambiar una ley orgánica, se requiere una mayoría calificada. Igual el Congreso podría volver a cambiar la Constitución en dos legislaturas.

— ¿Entonces usted que está siendo investigado por el Ministerio Público sí está de acuerdo en que la Corte Suprema decida sobre la inmunidad parlamentaria, si es que el Congreso no se pronuncia en 60 días?

Así es, y la mayoría está en eso ah.

— Hay otros congresistas investigados que no lo han dicho abiertamente. Al menos no quieren que sea la Suprema la que resuelva.

Algunos prefieren que sea el Tribunal Constitucional. Yo estoy dispuesto a que me convenzan de lo uno u otro. Pero el principio de que sean 60 días los que tenga el Congreso, y de allí pase a una instancia externa, es hacia donde estamos apuntando.

— ¿Qué salida ve a este entrampamiento entre el Ejecutivo y el Congreso por la inmunidad parlamentaria?

Tenemos que serenarnos ambos poderes. ¿El camino es no conversar, no asistir a las comisiones? No. Ese es el camino de la confrontación. En democracia si yo me opongo a lo que tú me dices voy al debate y te convenzo, no me encierro en Palacio. ¿Vamos a seguir haciendo cuestión de estado por la inmunidad porque es popular patear a congresistas? ¿Se arreglan todos los problemas con la inmunidad? No.

— ¿Cree que esta negativa de Vizcarra a que sus ministros acudan a Constitución obedece a su consecutiva caída en las encuestas?

No puedo descartar esa posibilidad porque al presidente siempre le ha salido rentable pechar al Congreso, pero me niego a creer que en un tema tan importante el presidente este tratando de buscar puntos en las encuestas, poniendo en peligro toda una gran reforma.

— ¿El presidente se está dejando ayudar por la bancada (PpK) para que actúe como su vocera?

La bancada se reúne con el primer ministro todas las semanas, pero con el presidente hace casi 90 días que no hay una reunión, que no hablamos con el presidente.

— ¿Qué refleja eso para usted?

Que el primer ministro está muy interesado en trabajar con la bancada y el presidente no.

— ¿Cómo ve el desempeño de Salvador del Solar?

Tengo una opinión favorable de su trabajo. Ojalá hubiera más ministros como él. Fíjese, nadie piensa que el presidente es el gran ideólogo de la nueva República. Es un ingeniero, gobernador regional exitoso. ¿Qué se espera de él? Que destrabe las obras, que el Ejecutivo tenga más dinamismo en la ejecución presupuestal. Pero su gabinete no lo acompaña y alguien en Palacio quiere llenar ese vacío a punta de patear al Congreso.

— ¿Cree que al primer ministro le falta carácter para hacerle ver eso al presidente?

Para dar una opinión me falta información, yo no sé cómo es la relación entre ellos, no sé cuál es la posición personal de Del Solar con respecto a esta política del “no diálogo” y “pura pechada”.

— ¿Es decir, para saber si la comparte o solo está cumpliendo órdenes?

Exacto. Si la comparte para mí sería una decepción, y si está acatando órdenes espero que en algún momento tenga la capacidad de influir para que no se siga por este camino que no lleva a ningún lado.

— ¿Esta decepcionado del presidente?

No. Él no es un hombre que haya estado 15 años luchando por la presidencia. Tuvo que armar un gabinete en el avión. Pero ya pasó un año, tiempo suficiente para que tengas un gobierno más proactivo. Me gustaría ver a un ingeniero presidente, llevando bienestar a la gente. Si eso tendremos los próximos dos años yo sería muy feliz, y estaría apoyando.