Bruce califica de "inhumana” anulación de indulto a Alberto Fujimori

El congresista de Peruanos Por el Kambio, Carlos Bruce, calificó como “inhumana” la decisión del Poder Judicial que anula el indulto al ex presidente Alberto Fujimori.

“No conozco los argumentos legales y no puedo decir si es justo o no, desde un punto de vista legal. Pero sí considero que es una decisión inhumana”, acotó.

En respuesta a los cuestionamientos a la rapidez en el proceso para otorgar el indulto humanitario, Bruce manifestó que “la democracia no debe ser cruel".

"Él [Fujimori] ya cumplió un buen tiempo de carcelería y creo que ya es suficiente y lo dice alguien que, en su momento, se opuso al régimen de Fujimori y creo que los demócratas no deberíamos ser tan crueles como lo son los dictadores”, subrayó en comunicación con El Comercio.

También defendió la facultad del ex mandatario Pedro Pablo Kucyznski para haber aprobado la liberación de Alberto Fujimori. “Reafirmo mi opinión respecto que el ex presidente no se excedió en ningún momento sobre las facultades que la Constitución le otorgó”, acotó.

El 24 de diciembre a las 7 de la noche se conoció la decisión de PPK de indultar a Fujimori. Se argumentó que una junta médica recomendaba su liberación por una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable.

En su fallo que anula el indulto, el juez Hugo Núñez mencionó, entre otras razones, las irregularidades en el procedimiento burocrático, la falta de motivación en la resolución suprema y la falta de compatibilidad de la gracia otorgada a Alberto Fujimori con la Convención Americana de Derechos Humanos.