Carlos Bruce revela que padece cáncer a la piel y fue sometido a operación

El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) dio a conocer el último miércoles que padece cáncer a la piel, razón por la cual fue sometido a un procedimiento médico.

A través de sus redes sociales, el legislador indicó que fue operado en la cara y cuello. "Todo salió muy bien, felizmente", expresó.

"Me estoy recuperando de una operación a la cara y cuello como consecuencia del cáncer a la piel que padezco. Todo salió muy bien felizmente. Esto ante algunas especulaciones de sectores que me tienen mucho cariño. Y ya saben, no se expongan directamente al sol y usen protector solar", escribió en Facebook.

El congresista acompañó su publicación con una imagen de su rostro tras la intervención médica.

Finalmente, recomendó a la población a no exponerse directamente al sol y aplicarse protector solar para prevenir esta enfermedad.

