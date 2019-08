Carlos Bruce: “Cada día es más difícil tener una posición oficialista”

El congresista Carlos Bruce afirmó que la mayoría de los integrantes de la bancada de Peruanos por el Kambio “no votaría a favor” de la propuesta del presidente Martín Vizcarra para adelantar las elecciones generales un año. Agregó que el gobierno “no es bueno”, sino “de regular para malo”.

— ¿Está de acuerdo con la propuesta del presidente Martín Vizcarra para que las elecciones generales se adelanten al 2020?

Le he dado vueltas al tema y mi respuesta es no por dos razones. La primera es por el motivo que se hace el planteamiento de referéndum, el presidente Vizcarra dice que a donde va la gente le pide que cierre el Congreso. ¿Eso es motivo suficiente para modificar los plazos constitucionales? Ojo que en julio del año pasado, el presidente tenía más desaprobación que aprobación. ¿Entonces, en ese momento, había que hacerle caso a la gente y vacarlo? No. Y en segundo lugar, la solución [que plantea el mandatario] no soluciona nada. Nos lleva a un proceso electoral con leyes antiguas y con partidos antiguos y sin reforma. ¿Qué cosa nos garantiza que el resultado vaya a ser distinto al de la última vez?

— El Ejecutivo justifica su propuesta de adelanto de elecciones, porque la confrontación con el Congreso lleva tres años. ¿Cuál es la salida a este escenario?

Definitivamente ha habido un ambiente de confrontación innecesario desde que se inició el actual período con Pedro Pablo Kuczynski, todos ya sabemos la historia, cómo debió renunciar para evitar que lo vaquen y cómo ha venido el desempeño del Congreso y más de la mayoría que nos ha llegado a la situación actual. Si uno habla en privado con los integrantes del fujimorismo, ellos reconocen que se equivocaron. Y la mejor salida es dialogar, es lo que se impone en una democracia.

— El expresidente Kuczynski dialogó en dos oportunidades con Keiko Fujimori, Vizcarra también lo hizo, y todos los primeros ministros, desde Zavala hasta Del Solar, hicieron rondas de diálogo. ¿Por qué ahora sí funcionaría?

Porque no estoy hablando de un diálogo para la foto, que fue lo que hubo en muchos casos, sino en un diálogo para comprometernos en los puntos de una agenda. Por ejemplo, de las seis reformas [amparadas en la confianza], cinco, en palabras del primer ministro [Salvador del Solar], han respetado la esencia. En la sexta, la que se refiere a la inmunidad hubo discrepancias, pero la inmunidad no afecta el proceso electoral. Además, que habiendo puesto los candados para que los sentenciados [en primera instancia] no puedan ingresar al Congreso se solucionan gran cantidad de los problemas que hubo con [Edwin] Donayre, porque gente como Donayre no podría estar en el Congreso. La inmunidad ni mejora ni empeora el sistema de elección…

— ¿La reacción del gobierno sobre el dictamen aprobado respecto a la inmunidad ha sido exagerada?

Esta decisión ya la estaba trabajando el Ejecutivo al margen de cuál fuera el resultado del tema de la inmunidad. El análisis va por el lado de que el gobierno tiene un gran déficit en lo que es su gestión, no es un gobierno bueno, es de regular para malo, son pocos logros o ninguno los que el gobierno puede exhibir como logros. [Si el gobierno] continúa con este desempeño de mediocre para malo, terminaría con un presidente con una bajísima aprobación. [Por ello, Vizcarra] prefiere cortar su período y salir oliendo a rosas y multitud, lo cual es irresponsable, porque significa variar el tiempo de gobierno y al hacer eso nos convertimos en un país bananero.

— ¿Cuál cree que fue el detonante para que el gobierno plantee que “todos se deben ir”? ¿El Congreso aferrándose a la inmunidad o la elección de Olaechea?

Aquí sí coincido en el análisis de la situación que hace el gobierno. Efectivamente, el Congreso ha cometido muchos errores, ha blindado a gente que nunca debió blindar, se ha desconectado de la ciudadanía de manera verdaderamente torpe, lo digo como autocrítica a pesar de que yo no voté para blindar a [Pedro] Chávarry o Donayre, en todas esas votaciones he marcado diferente al fujimorismo, pero nos afectó a todos. Ahora, qué cosa llevó a que finalmente [el Ejecutivo] tome esa decisión, más que el tema de la inmunidad, me parece que fue la elección de Olaechea, porque tienen ahí a un presidente del Congreso que no es amigote del gobierno, pudo haber sido la gota final que rebasó el vaso.

— ¿El presidente Vizcarra debe renunciar, como lo exhortan desde Fuerza Popular y el Apra?

No, porque caemos en lo mismo, aquí los plazos se deben respetar, así lo establece la Constitución. Los presidentes se quedan para los plazos constitucionales fijados así como los congresos y si elegiste mal, pues elige mejor en el siguiente período, pero la solución no es interrumpir los plazos constitucionales, porque así entramos a un país inestable y poco confiable. Los economistas serios prevén un crecimiento de 2,5% o 2,8%, nadie habla de 3% si quiera, estamos destruyendo la economía con todo este proceso político.

— Si el Parlamento vaca a Vizcarra, ¿la vicepresidenta Mercedes Araoz debe asumir la Presidencia?

Yo no votaría a favor de un proceso de vacancia del presidente Vizcarra, es caer en lo mismo, sería cometer el mismo error que está cometiendo el presidente.

— ¿Hay un sector de la bancada de Peruanos por el Kambio que no está a favor de un eventual adelanto de elecciones?

Hoy [lunes] hemos tenido reunión de bancada y le puedo afirmar que la mayoría de los congresistas de PpK no votaría a favor de la propuesta que ha hecho el presidente.

— ¿La bancada de PpK está evaluando dejar de ser oficialista?

Yo no puedo hablar a nombre de la bancada, lo que sí puedo decir es que en la discusión de hoy [lunes] la mayoría no votaría a favor de la reforma [de adelanto de elecciones] y eso no lo estoy diciendo como algo eterio y sin base, ese fue el resultado de lo que hemos sondeado hoy en la bancada. Ahora, qué decisión tome cada uno, no lo sé, yo estoy evaluando mi decisión y supongo que lo mismo estarán haciendo otros.

— La bancada PpK ha perdido a más del 50% de sus integrantes. De sus filas salieron la Bancada Liberal y Contigo. ¿Por qué?

Yo diría que son casos distintos, en el caso de la Bancada Liberal perdimos a cuatro congresistas por una razón objetiva, que yo no comparto, pero entiendo que fue por el indulto a Fujimori. Después hemos tenido deserciones por distintas razones que no alcanzo a comprender, pero que creo que es producto de una ausencia de liderazgo. Durante el período de Kuczynski, solo perdimos a cuatro congresistas, después hemos perdido a siete, que fue bajo el liderazgo de Vizcarra. El presidente no se reúne con la bancada hace tres meses, el que sí se reúne todas las semanas es el primer ministro, Vizcarra no. Es obvio que es una bancada que tiene un líder que no ejerce su liderazgo.

— ¿Y dentro de la bancada, un congresista, como Mercedes Araoz o usted, no pueden asumir este liderazgo?

Esta no es una bancada cualquiera, es la bancada oficialista, la de gobierno y por lo tanto está sosteniendo al presidente de la República y si él no conversa contigo y hace anuncios ante el Congreso que no compartió con su bancada, qué cosa quieres, aquí podemos ser oficialistas, pero no marionetas.

— ¿Usted está conforme siendo oficialista?

Cada día es más difícil tener una posición así [oficialista], sobre todo cuando uno discrepa sobre temas de fondo, como es este de respetar los períodos constitucionales. Y es algo que uno va a tener que evaluar para ver qué decisión tomar.

— ¿Por qué aún se mantiene en la bancada de PpK?

Porque yo nunca he cambiado de bancada en los 15 años que voy a tener de congresista, la única vez que cambié no fue por decisión mía, sino porque me expulsaron de Perú Posible, expulsión que hoy agradezco, pero en ese momento me molestó, no quedó otra cosa que formar otra bancada. Tengo mucho aprecio y cariño por los miembros de mi bancada, se me hace difícil renunciar a ella, pero si se están asumiendo posiciones que no son convenientes para la institucionalidad del país, ya veré qué decisión tomar.

— Según fuentes de El Comercio, la misma semana de las renuncias de Janet Sánchez y de Moisés Guía Pianto, usted también evaluó seguir los mismos pasos que ellos. ¿Fue así?

No, no fue así. Ellos renunciaron por razones que no conozco o no las entendí.

— ¿Tuvo conversaciones con el Apra y Contigo?

Así es, he tenido conversaciones con bancadas que me han invitado a sumarme a ellas y la respuesta siempre es la misma, que yo no suelo cambiar de bancada, no lo he hecho en 15 años, no quisiera hacerlo ahora salvo que [el gobierno] mantenga una posición que no puedo aceptar, confío en que prime el sentido común y se puede llegar a acuerdos políticos entre el Ejecutivo y el Congreso para buscar una salida, para dejar al país en una situación mejor. La salida que está dando el presidente Vizcarra deja al país igual de fregado y no me parece sensato.

— Por lo sus palabras, entiendo que evalúa una renuncia a la bancada oficialista…

Si es que no logro desde mi bancada encontrar una salida que no signifique convertir al Perú en un país inestable y busquemos un norte que pueda ser un gana gana para todos, si eso no ocurre efectivamente tendré que evaluarlo. Confío en que logremos un pacto entre el Ejecutivo y Congreso, que permita dejar [en el 2021] un país mejor, internamente pelearé por eso, si fracaso, la decisión cae por su propio peso.

— ¿Usted renuncia al Gabinete por iniciativa propia o fue una solicitud del presidente Vizcarra?

No, fue una solicitud del primer ministro a nombre del presidente Vizcarra.

— ¿Su salida y la de Trujillo fue por el descenso del presidente en las encuestas en abril?

No lo sé, no puedo ponerme en la mente del presidente Vizcarra, no tuve la oportunidad de hablar con el presidente en todo ese proceso, él nunca me llamó, solo hablé con el primer ministro y el presidente jamás me dio una explicación en persona.

— Después de dejar el Consejo de Ministros, ¿se ha vuelto a reunir con Martín Vizcarra?

No, con el primer ministro sí, pero con el presidente no. Desde el momento que nunca me llamó para explicarme la razón por la cual pidió mi renuncia y no hubo contacto con él después de eso, yo diría que la relación con el presidente es inexistente.

— ¿No cayó en un acto de discriminación al decir que Vizcarra estuvo en la fórmula presidencial de PpK porque “había demasiados blancos”?

No, lo que nosotros tratamos de graficar es que la composición de la plancha tenía que reflejar a todos los peruanos y no solamente a la gente de Lima, ya estaban PPK y Araoz, eran gente que representaba a Lima, y era necesario involucrar a gente de provincias.

— La congresista Rosa Bartra ha advertido que existe “un proyecto totalitario en marcha”. ¿Comparte esa opinión?

No, yo creo que lo que hay es una mala decisión que ha tomado el Ejecutivo. Probablemente, de muy buena fe y como consecuencia de un diagnostico que comparto, en el sentido, de la desconexión que tiene el Congreso con la gente por las malas decisiones que ha tomado la mayoría, pero de ahí a pensar que hay un plan para perpetuarse en el poder de manera inconstitucional, eso lo descarto. El presidente Vizcarra puede ser cualquier cosa menos un aventurero que desea vivir sus años como expresidente con problemas judiciales.