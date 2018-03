El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, afirmó esta mañana que el primer vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, ha descartado cualquier división en el gobierno, luego de que este señalara que no se ha conversado con ningún representante de Fuerza Popular ni con la lideresa de esta agrupación, Keiko Fujimori.

“Ustedes mismos han visto a una lideresa política decir que Martín Vizcarra le debe lealtad al Perú y no al presidente, ese es un intento de división, división que hoy Martín Vizcarra ha descartado, así que no les funcionó”, manifestó en “ATV Noticias”.

Bruce también dijo que Fuerza Popular debe preocuparse en cómo justificar el aporte de US$1’200.000 que, según el empresario brasileño Jorge Barata, Odebrecht aportó a la campaña de Fujimori Higuchi en el 2001.

“Que no escupan al cielo porque eso les puede caer, ellos tienen mucho que responder y no tienen autoridad moral alguna de hablar de vacancias mientras no justifiquen el US$1’200.000 que Odebrecht les dio”, añadió.

El también congresista oficialista indicó que así como Fuerza Popular tiene un proceso justo, el presidente merece el mismo trato.

“Si hay indicios deben ser investigados y eso tiene que ser con todos, incluyendo al presidente [Pedro Pablo Kuczynski]. Si se le encuentra algo indebido debe ser procesado después de su mandato”, subrayó.

Al ser consultado el comentario hecho por el presidente Kuczynski en Puno, en el sentido, de que hay “traidores” que no lo dejan trabajar, Carlos Bruce señaló que el mandatario se refirió a “aquellas personas que no están respetando la Constitución y están traicionando a la Carta Magna”.

Carlos Bruce dijo que él no lo tomó como un mensaje para Vizcarra.

El ministro de Vivienda reiteró que con el mensaje que el primer vicepresidente le envió a la periodista Milagros “ratifica su lealtad al presidente, cosa que nosotros no hemos puesto en duda”.



Para finalizar, Bruce evitó responder si él renunciaría en caso PPK sea vacado. Precisó que él no se pone en ese escenario.