Carlos Bruce: “Este es un Gabinete fantasma, no declaran”

El congresista de Peruanos por el Kambio Carlos Bruce criticó este lunes que los integrantes del Gabinete Ministerial que preside César Villanueva no tengan mayor notoriedad en sus respectivos sectores.

En diálogo con Canal N, el oficialista señaló que el mencionado equipo ministerial tiene un “perfil bajo”, por lo que le sugerirá al presidente Martín Vizcarra y al primer ministro que los titulares de las distintas carteras "salgan más".

“El gobierno está fallando. Yo no sé si ha habido una orden interna diciéndoles a los ministros que no declaren. No lo sé. Me leo siete periódicos al día. No retengo los nombres de los ministros porque no salen en las noticias”, explicó.

“Un ministro es un líder en su sector. Cómo puedes liderar tu sector si estás metido debajo de tu escritorio sin salir a decir lo que piensas hacer, entusiasmarnos a todos con tus ideas para que el sector te siga y que de esa manera haya mayor inversión y mayor trabajo. No puedes hacerlo si no declaras. Este es un Gabinete fantasma, no declaran, eso está mal”, criticó después.

En ese sentido, Carlos Bruce dijo que Martín Vizcarra ha enfrentado el problema de prepararse para ser mandatario en muy pocos días, pues asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

El también ex ministro de Vivienda dijo no saber si la decisión de reemplazar a todos los ministros ha significado un acierto, porque luego de ello no es de extrañar que “el gobierno esté paralizado por 60 días, que es un poco lo que estamos viviendo”.

“Yo he sido ministro ya dos veces y de tres carteras. El ritmo de trabajo de un ministerio lo pone el ministro, los demás simplemente miran y se mueven al ritmo que el ministro ponga”, comentó.

Consideró, en otro momento, que el pedido de facultades legislativas en materia económica presentado por Villanueva ha sido demasiado amplio, pues considera impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, ley general de aduanas, fondo de pensiones, delitos tributarios y aduaneros, entre otros temas.

“El Congreso tiene que tener cuidado y salvaguardar el rol para el cual existe. Esto no significa que deleguemos o no facultades […]. Aquí se necesita una explicación o una delegación parcial o condicionada. El ministro de Economía debe ser más específico”, sentenció Carlos Bruce.