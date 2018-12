Carlos Bruce: Hace meses que no le vemos la cara al primer ministro

El congresista Carlos Bruce aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no se reúne con la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio desde hace varios meses. Ello explica – según su opinión - las descoordinaciones y discrepancias públicas que existen entre el Ejecutivo y los legisladores oficialistas.

“Lo que ocurre es que la bancada hace seis meses que no le ve la cara al primer ministro y hace más de dos meses que no le ve la cara al presidente [Martín Vizcarra]. Algunos se preguntan si en realidad el Ejecutivo quiere una bancada oficialista o no”, dijo a El Comercio.

La vocera alterna de Peruanos por el Kambio, Ana María Choquehuanca, reconoció que con Villanueva solo sostienen “reuniones muy esporádicas”.

“Con quien más nos hemos reunido es con el presidente, que siempre cita a algún ministro [en los encuentros]. Valgan verdades, con Villanueva hemos tenido menos reuniones”, dijo.

En realidad, la última reunión entre Villanueva y la bancada oficialista dataría del pasado 3 de julio; es decir, hace poco más de cinco meses.

Positiva y muy productiva la reunión de la Bancada con el Presidente Vizcarra, el Premier y los Ministros. Compromiso claro por trabajar coordinadamente y reafirmación del Plan de Gobierno de #PartidoPPK. pic.twitter.com/oFGVcFBj5K — Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) 3 de julio de 2018

En breve diálogo con El Comercio, el ex vocero Gilbert Violeta dijo que “hace mucho” que la bancada no se reúne con él. “Como bancada, creo que la última fue en septiembre”, dijo.

Fuentes del Ejecutivo aseguraron que la agenda del premier le ha impedido participar en varias reuniones que sostuvieron Vizcarra y los congresistas oficialistas.

—Malestar en PpK—

El congresista Bruce también reveló que al interior de la bancada oficialista, “alguien ha sugerido qué pasaría ni nos volvemos una bancada independiente. El tema quedó ahí, no avanzó más […] pero queda en el aire la pregunta: ¿Tiene sentido que sigamos siendo una bancada de Gobierno cuando no se conversa con nadie del Gobierno? Si no cambian las cosas, el tema está ahí”.

Por su parte, Choquehuanca aseguró que “si el premier siente que no tiene bancada, yo le quiero decir que sí la tiene”.

“Esto debe significar una oportunidad para tener una reunión lo más pronto posible entre la bancada, el presidente y el premier […] Como vocera alterna debo manifestar que siempre voy a apostar por el diálogo alturado y de respeto, y por consensuar nuestras ideas. La bancada oficialista es la que gana la elección presidencial, y esa es la nuestra”, dijo.