Bruce: Nueve de once miembros de la bancada PpK queremos apoyar al gobierno

El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) aseguró que la bancada ha tomado la decisión, por mayoría, de seguir apoyando al gobierno de Martín Vizcarra, a pesar de que el partido político esté evaluando volverse la oposición del Ejecutivo.

"Por un lado está el partido, al cual yo no pertenezco, y por otro está la bancada y en la bancada hay once congresistas. Nueve estamos en la línea de apoyar al gobierno del presidente Martín Vizcarra y hay dos que, más o menos, están a favor de tener una línea de oposición", señaló en declaraciones a Radio Santa Rosa.

Carlos Bruce consideró que, si el partido PpK toma la decisión de volverse de oposición, entraría en conflicto con los nueve parlamentarios, entre militantes e invitados del partido, que sí quieren seguir actuando como oficialistas.

"Si existe ese conflicto, lamentablemente la Constitución dice que no hay mandato imperativo y nosotros no vamos a variar esa posición", indicó.

El parlamentario y ex ministro de Vivienda recordó que la bancada de congresistas no tiene por qué actuar en función a las decisiones que tome el partido.

"Institucionalmente, nosotros tenemos nuestro reglamento inscrito en la Oficialía Mayor y ahí se ve cómo se toma decisiones en la bancada. Si el partido toma otras decisiones, eso no nos afecta institucionalmente como bancada parlamentaria", aseguró Carlos Bruce.

Pese a estas discrepancias, el parlamentario dijo esperar que no se produzca esta situación de posiciones políticas diferentes entre el partido y la bancada de PpK para poder seguir colaborando con el Ejecutivo.

"La bancada ya tomó su determinación mayoritaria de apoyar al Gobierno. No sé cuál es el cronograma del partido y cuándo vayan a tomar esas decisiones [...] Quizá pueda significar un rompimiento. Espero que no se dé. Ojalá podamos todos coincidir", manifestó.

De otro lado, Carlos Bruce dijo no conocer si es que la Bancada Liberal, formada por varios congresistas que renunciaron a Peruanos por el Kambio, se consideraba oficialista o no.

"Yo creía que no, y si lo son (oficialistas), no me incomoda en absoluto. Bacán. mientras más votos tengamos a favor del gobierno que nosotros apoyamos, bienvenidos", acotó.

El partido Peruanos por el Kambio se encuentra actualmente en un proceso de cambio de nombre y de logo. En esta coyuntura, Pedro Pablo Kuczynski presentó oficialmente su renuncia a la presidencia de la agrupación política.

Salvador Heresi, congresista que renunció a la bancada pero que se mantiene como secretario general del partido Peruanos por el Kambio, aseguró que también están evaluando si seguirán actuando como oficialistas o si tomarán una línea de oposición con el gobierno de Martín Vizcarra.