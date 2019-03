Carlos Bruce: Estamos obligados a dialogar para sacar adelante proyectos

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, aseguró que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, dialogará con todas las bancadas del Congreso para sacar adelante los proyectos del Ejecutivo.

En entrevista con Perú21, indicó que el diálogo forma parte de una obligación entre la oposición del Legislativo y el Ejecutivo, ya que se han tratado “como enemigos” los últimos años.

“En los últimos años nos hemos tratado como enemigos, cosa distinta. Nos hemos equivocado los dos, ellos y nosotros. Estamos obligados a dialogar para sacar adelante las cosas que mejoren la calidad de vida de los peruanos. La confrontación no produjo nada bueno”, precisó Bruce.

En ese sentido, manifestó que desde el Ejecutivo no quieren confrontación, así como tampoco la quiere la oposición. “Todos hemos dicho cosas que ya no estamos dispuestos a decirlas ahora, ya no queremos confrontación como no la quieren ellos”, dijo.

“Durante dos años hubo confrontación de los dos lados. Queremos dejar ese camino. Los fujimoristas lo han dicho, plantean una agenda propositiva”, agregó Carlos Bruce.

En entrevista con El Comercio, Salvador del Solar señaló que hará una ronda de diálogo con las diferentes bancadas del Congreso en los próximos días. Sin embargo, resaltó que esto no basta para alcanzar acuerdos.

“La próxima semana espero que podamos comenzar [con la ronda de diálogo], pero no basta una ronda si la gente quiere que alcancemos acuerdos”, manifestó a este Diario.