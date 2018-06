Carlos Bruce: “Peruanos por el Kambio no es una bancada oficialista”

El parlamentario de Peruanos por el Kambio Carlos Bruce aseguró que al Ejecutivo no le importan sus representantes al interior del Congreso de la República, por lo que, indicó, su bancada ya no es la “oficialista”.

Carlos Bruce manifestó que, a título personal, hoy se siente un legislador independiente más. Todo esto, refirió, no es una decisión de su grupo parlamentario, sino del propio Ejecutivo.

“Es una crisis existencial saber si uno es oficialista o es independiente. La verdad que la bancada de Peruanos por el Kambio, seamos sinceros, no es una bancada oficialista. Y no es una bancada oficialista más por una decisión del Ejecutivo que por la propia bancada”, dijo Carlos Bruce en diálogo con RPP.

El legislador detalló que tras la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y la asunción de Martín Vizcarra, su bancada se puso “a disposición del Gobierno para que sea la oficialista”.

“Eso se nos ratificó en el Ejecutivo. Pero, la verdad, el Ejecutivo ha dado unas señales tales que, por lo menos yo personalmente, no me siento oficialista. No nos reunimos hace un mes con nadie el Ejecutivo”, acotó.

Precisamente, sobre este último encuentro, contó que estuvieron presentes el mandatario Martín Vizcarra y el primer ministro César Villanueva. Los acuerdos alcanzados, según Bruce, no se han cumplido hasta la fecha.

Ante ello, Carlos Bruce expresó que su grupo es “una bancada que apoya las cosas buenas del Gobierno, pero también critica las cosas malas”.

“En realidad al Gobierno le importa un pito tener a la bancada de Peruanos por el Kambio como oficialista. Yo realmente discrepo en muchos puntos de muchas acciones que el Gobierno ha tomado, así que me siento un congresista independiente”, puntualizó.

