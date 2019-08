Bruce: "Plantear vacancia es tan absurdo como adelanto de elecciones"

El congresista Carlos Bruce, quien esta semana renunció a Peruanos por el Kambio (PpK), consideró este domingo que plantear una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra es "tan absurdo" como proponer el adelanto de elecciones generales para el 2020.

El también exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento de este Gobierno reiteró su postura en contra de la medida anunciada por el mandatario en su mensaje a la nación el 28 de julio, según dijo, por un tema de "principios e institucionalidad".

"Plantear la vacancia presidencial me parece tan absurdo como el adelanto de elecciones [...] No se puede estar cambiando las fechas de los periodos gubernamentales así nomás. Todos hemos jurado defender la Constitución incluyendo el presidente de la República", sostuvo en una entrevista con "Agenda Política".

Bruce advirtió que en caso de proceder el proyecto planteado por el Ejecutivo, se abre la posibilidad de que "el día de mañana un presidente 'dictadorcito' plantee quedarse más tiempo".

Al ser consultado sobre la posibilidad de un referéndum sobre un adelanto de elecciones, Bruce precisó que el jefe del Estado tiene la prerrogativa constitucional de plantear dicha iniciativa. No obstante, si el Congreso decide rechazarlo, Martín Vizcarra "no tiene por qué molestarse".

"Es una opción plantear el referéndum. Yo no niego la posibilidad que el presidente puede plantearlo. Es decisión del Congreso si lo acepta o no. Yo no estoy de acuerdo en alterar el plazo gubernamental. Si el Congreso decide rechazar la propuesta del presidente, no tiene por qué molestarse porque es potestad del Congreso hacerlo", manifestó.

Finalmente, el parlamentario dijo creer que, en caso no proceda el adelanto de elecciones, seguirá el enfrentamiento entre el Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, Bruce aseveró que "en la práctica" este durará "9 meses más o menos", porque se iniciará la campaña electoral del 2021.