Carlos Bruce: “El presidente quiere ministros que comuniquen”

Carlos Bruce es por tercera vez ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adelanta que el nuevo Gabinete Del Solar comunicará mejor los logros del Ejecutivo porque ese ha sido un pedido del presidente Martín Vizcarra para este segundo año de gobierno que se inicia.

— ¿Le sorprendió la designación de Salvador del Solar como primer ministro?

A mí me sorprendió gratamente porque yo ya lo conozco, hemos sido ministros juntos en el Gabinete del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y de sus intervenciones en el Consejo de Ministros me daba cuenta de que era una persona que entiende perfectamente la dinámica de una sociedad y aportaba mucho.

— ¿Cómo debería mejorar la gestión de la PCM con él al frente?

Hay que mejorar la estrategia de comunicación, y en eso el primer ministro Del Solar tiene amplia experiencia. Hay muchas cosas que se están haciendo en el Ejecutivo que no se están comunicando adecuadamente. Y además tender puentes con todas las fuerzas políticas, inclusive con las que no estamos de acuerdo. En democracia la única forma de poder sacar adelante las cosas es por el consenso y eso se logra dialogando.

— El no comunicar bien fue una de las críticas al Gabinete Villanueva. ¿Es mejor que los ministros estén en los medios todo el tiempo?

Los ministros deben estar en los medios cuando lo necesiten para comunicar lo que hacen. Y eso debiera ser una práctica. Fíjese, el cargo de ministro es un cargo eminentemente político. Uno puede ser técnico, pero en el momento que le pusieron el título de ministro se convirtió en político. El ministro es un líder en su sector y no hay líder que lo sea sin comunicarse con el grupo que lidera.

— Se especuló que los ministros debían tener la autorización de Palacio de Gobierno para poder salir a hablar con la prensa. ¿El presidente ha sido claro en decirles que no necesitan su venia para hacerlo?

No me lo ha dicho en esos términos, pero cuando me ha invitado al Gabinete él me ha dicho que quiere ministros que comuniquen, ha sido todo lo contrario, y yo, por ejemplo, para contestarle a usted, no he llamado a Palacio para pedir permiso.

— La paridad del nuevo Gabinete ha sido aplaudida por diversos sectores; sin embargo, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y el legislador Jorge del Castillo han dicho que eso es irrelevante, y que prefieren hablar de eficiencia.

Yo me siento sumamente orgulloso de ser parte de un Gabinete paritario. Es algo que no ocurre a cada rato en el país y que un poco reivindica a ese sector social que ha estado mucho tiempo relegado. Solo hace 60 años le negábamos a las mujeres el derecho a voto, y yo formo parte de una minoría discriminada, sé lo que eso significa. Que ahora haya igualdad en número de mujeres y hombres como ministros, a mí me llena de orgullo. Otros colegas discreparán de mí, así es la democracia.

— En retrospectiva, Del Solar ha dicho que fue un error del gobierno de Kuczynski no haber tenido una actitud más firme frente a Fuerza Popular. ¿Comparte esa autocrítica?

Efectivamente, visto en retrospectiva quizás ese fue un error y coincido. Pero, claro, todos podemos predecir el pasado, no se sabía en ese momento cómo iba a ser la actitud de Fuerza Popular. Creo que el camino que ha tomado el presidente Vizcarra es el correcto, ha habido momentos de confrontación, ahora son los del consenso.

— El primer ministro ha dicho que el gobierno tiene una bancada oficialista. ¿Qué le parece teniendo en cuenta que esta relación ha tenido más bajos que altos?

Me parece muy bien y no quedará en una frase. En lo conversado con el presidente y el primer ministro hay la idea de involucrar mucho más que en el pasado a la bancada de PpK en la acción de gobernar. Las bancadas son necesarias para que sean la voz en el Congreso de lo que opina el Ejecutivo, y solo puede ser una voz eficiente si sabe lo que el Ejecutivo está haciendo o planea hacer.

— ¿Qué pedidos le ha hecho el presidente?

Me ha dicho las cosas que se podrían haber hecho mejor en mi sector, lo que él espera. Hemos conversado de algunas ideas que yo pensaba implementar y que le han parecido muy bien. Me ha hablado mucho del tema de la reconstrucción, que es el primer punto de agenda que tenemos. Otro tema es el de saneamiento.

— Denos un ejemplo de lo que piensa implementar.

Le he mencionado [al presidente] que la función de urbanismo la tiene Vivienda por ley orgánica pero los ministros anteriores no la han ejercido, y estoy haciendo una autocrítica. Pretendo que Vivienda sea el ministerio de las ciudades, que apoye a los municipios para hacer las obras. Hoy [ayer] hemos tenido una reunión con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, el presidente Vizcarra, los ministros de Economía y Transportes para ver qué podemos hacer para ayudar a la ciudad. Vamos a financiar planes urbanos para saber dónde va a estar el comercio, la industria y las viviendas.

— ¿Y qué hará para acelerar las obras de la reconstrucción que tanto esperan las poblaciones afectadas?

Me estoy reuniendo con los funcionarios del ministerio para darle otra dinámica. Vamos a viajar con más frecuencia para ver qué pasa con esas obras paralizadas. Con los congresistas estaremos supervisando el avance de las obras. En los próximos meses se verá un aceleramiento de toda la dinámica de la reconstrucción para cumplir con la gente que pasó los difíciles momentos del fenómeno de El Niño costero.