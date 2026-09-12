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Resumen

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El candidato a la Alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó- en diálogo con El Comercio- que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no haya fijado aún postura sobre los alcaldes -elegidos en el 2022- que postulan como primeros regidores cuando faltan pocas semanas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y condicionó su participación en el debate organizado por el organismo electoral a la decisión que adopte.

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