El candidato a la Alcaldía de Lima de Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó- en diálogo con El Comercio- que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no haya fijado aún postura sobre los alcaldes -elegidos en el 2022- que postulan como primeros regidores cuando faltan pocas semanas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y condicionó su participación en el debate organizado por el organismo electoral a la decisión que adopte.

Los candidatos Daniel Urresti (Podemos Perú), Mónica Yaya (Apra) y Edgardo de Pomar (PPC), exigieron que el JNE emita un pronunciamiento antes de culminar las conversaciones relacionadas con el debate electoral, programado para el 21 y 22 de septiembre.

Como se recuerda, el lunes, catorce de las 26 agrupaciones políticas que postulan a la Alcaldía de Lima otorgaron tres días hábiles al pleno del organismo electoral para que fije una posición sobre la situación de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y otros postulantes a tenientes alcaldes.

El plazo se vence este viernes 11 de septiembre. Al cierre de esta edición todavía no se ha emitido ningún pronunciamiento ni hubo respuestas a las consultas de este Diario.

Bruce sostuvo que el organismo electoral debe establecer su posición para evitar que los ciudadanos sean inducidos a error al momento de emitir su voto.

“Nosotros vamos a ir a los debates que estén organizados de manera seria, porque el poblador de Lima tiene el derecho de conocer a quién puede ser su futuro alcalde”, dijo.

El candidato de Somos Perú explicó que, si el JNE no se pronuncia a tiempo, los electores podrían votar por una lista creyendo que el candidato que encabeza la fórmula podrá asumir la Alcaldía de Lima, existe la posibilidad de que no reciba la credencial.

“El elector podría equivocarse al momento de marcar un partido político pensando que está votando por un candidato que al final no recibirá las credenciales ”, afirmó.

El exburgomaestre de Surco afirmó que el pleno del JNE debe ceñirse a lo que establece la Constitución, es decir, que no hay reelección de alcaldes.

“La única opción es que [no le otorguen las credenciales a los alcaldes que postulan como regidores]. De lo contrario, es decir abiertamente que van a violar la Constitución. Eso sí sería terrible”, añadió.

Sin embargo, ‘Techito’ consideró “positivo” que el presidente del JNE, Roberto Burneo, haya señalado que su organismo sí se pronunciará sobre el tema. “Antes decían que no había ningún tema pendiente. Ahora el presidente Burneo ha declarado que sí se van a pronunciar”, destacó.

El candidato también sostuvo que en el debate solo deben participar los candidatos a la Alcaldía de Lima y no otros integrantes de las listas. “Al debate tienen que ir los candidatos a la Alcaldía. No pueden ir otras personas. Al elector no le interesa ver otras personas”, afirmó.

Bruce señaló que Somos Perú participará en los debates que sean organizados de manera seria, pero advirtió que podría no acudir al encuentro convocado por el JNE si el organismo no emite antes el pronunciamiento solicitado. Precisó que esta eventual decisión sería una señal de protesta y no una intención de evadir el debate.

“Nosotros vamos a ir a los debates que estén organizados de manera seria, porque el poblador de Lima tiene el derecho de conocer a quién puede ser su futuro alcalde”, puntualizó.

A su turno, Urresti indicó que con el pedido al JNE “no se busca excluir” a ningún candidato de la contienda electoral, sino garantizar que los ciudadanos conozcan, antes de votar, si quienes participan pueden efectivamente asumir el cargo de alcalde en caso de ganar.

“Lo que no podemos permitir es llegar al día de la elección con esa incertidumbre [...] No estoy pidiendo una respuesta o una resolución contra López Aliaga ni una resolución a favor de Urresti. Estoy pidiendo reglas claras y seguridad jurídica para todos”, subrayó el postulante de Podemos Perú..

Asimismo, consideró que Renovación Popular debería ser la primera agrupación en solicitar al JNE que confirme que Rafael López Aliaga “no tiene ningún impedimento” para asumir nuevamente la alcaldía, en caso de ganar en los comicios del 4 de octubre.

En tanto, Yaya aseveró que, aunque su presencia en el debate no está condicionada al pronunciamiento que emita el organismo electoral, sí es importante que se fije una postura sobre los alcaldes que postulan como primeros regidores.

En su opinión, el organismo electoral debe transparentar - antes del debate- si entregará la credencial al primer regidor o si, en aplicación del artículo 194 de la Constitución, correspondería que esta sea otorgada al segundo regidor de la lista.

“El Jurado Nacional de Elecciones tiene la obligación de ser transparente con los vecinos y no esconderse. Tiene que ser transparente porque de lo contrario participaría de una mentira, haciéndoles creer a los vecinos que el que está debatiendo va a ser el alcalde. No es así. Entonces, tiene la obligación moral de pronunciarse antes que sea el debate”, dijo.

La candidata aprista calificó de “falsa” la versión de que se está buscando impedir la presencia de Rafael López Aliaga en el debate. “Jurado Nacional de Elecciones ha señalado y nosotros le damos la razón, que cada organización política decidirá quién va al debate. Eso eso lo decide cada agrupación política”, concluyó.

De Pomar, por su parte, remarcó que las reglas del encuentro entre candidatos todavía no han sido discutidas ni aprobadas. Por ello, consideró necesario que el JNE aclare previamente la situación de quienes fueron alcaldes recientemente y ahora integran las listas como primeros regidores.

Sostuvo que, si el organismo electoral no fija una posición clara o mantiene una postura que, a su juicio, favorezca una interpretación contraria a la ley, las organizaciones políticas evaluarían recurrir a un gremio profesional o empresarial para llevar adelante el debate.

El candidato del PPC cuestionó además que el JNE haya planteado que cualquier integrante de una lista pueda participar en el debate. Para De Pomar, el encuentro debe realizarse entre quienes aspiran a gobernar Lima y no entre candidatos a regidores.

“El debate es entre los candidatos a la Alcaldía. No es entre los que al jurado le parece”, sostuvo. Añadió que los ciudadanos esperan escuchar a quienes buscan ejercer el gobierno de la ciudad.

Coordinaciones para el debate

Las 14 agrupaciones demandaron al JNE para que “emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos en el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso” son: Visión Perú, Podemos Perú, Pueblo Consciente, Partido Patriótico del Perú, Partido Popular Cristiano, Somos Perú, Partido Demócrata Verde, Partido Aprista Peruano, Frepap, Batalla Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso, Venceremos y Coalición Transformadora Tierra Verde.

Así a pocos días del debate para la Alcaldía de Lima Metropolitana, la participación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga —quien postula ahora como teniente alcalde de Renovación Popular— sigue siendo materia de discusión y polémica entre las propias agrupaciones políticas.

Según pudo conocer este Diario, el organismo electoral reprogramó para este lunes 14 de septiembre la segunda reunión de negociación sobre el debate electoral, inicialmente prevista para este viernes 11.

A través de un oficio, el JNE informó a los representantes de las organizaciones políticas que la reunión se realizará a las 4:00 p. m. en el auditorio de la sede Lampa (Cercado de Lima), ubicado en la avenida Nicolás de Piérola.

El organismo electoral invitó a cada organización política a acreditar hasta dos representantes para participar en la reunión. El documento lleva la firma de Carlos Vilela, director nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral del JNE.