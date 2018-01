Bruce: "Estamos seguros de que Corte IDH no anulará indulto" El ministro aseveró que el Perú no tendría razón para no acatar lo que decida la Corte IDH sobre el indulto a Alberto Fujimori

Bruce defendió la negativa a entregar el expediente médico que justificaría el indulto otorgado al ex presidente Fujimori, puesto que nadie puede entregar un historial médico sin ser autorizado por el paciente en cuestión.