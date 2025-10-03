Luego de que la Municipalidad de Santiago de Surco realizara un operativo de demolición de la vivienda de la congresista María Acuña, el alcalde de esta comuna, Carlos Bruce, explicó por qué no se ejecutó la recuperación total del espacio público invadido por la parlamentaria de Alianza Para el Progreso (APP).

El burgomaestre detalló que un grupo de personas protestaron e impidieron el avance de la maquinaria. Además indicó que están pendientes de recuperación 63 metros cuadrados, en donde existe una construcción de tres pisos.

“De los 160 y tantos metros cuadrados que ella había ocupado, solamente se había retirado 100 metros. Eso es lo que hemos descubierto el día de hoy, que faltan más de 60. Ahí hay una construcción de tres pisos de cemento que habría que demoler” , dijo durante entrevista con Canal N.

“Empezamos a llevar la maquinaria y de pronto aparecieron unas señoras en las ventanas, lo que nos impedía porque podíamos poner en riesgo vidas humanas. La presencia de estas personas nos obligo a retirarnos porque la autorización judicial que tenemos de demoler no nos autoriza a ingresar las casas, solamente podemos demoler la parte pública. Ha quedado marcada con una flecha hasta donde es la propiedad publica, que agarra varios metros esta construcción de tres pisos”, añadió el alcalde.

La congresista María Acuña no había devuelto la totalidad del espacio ocupado y faltaban 66.72 metros. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

El alcalde señaló que solicitarán al Poder Judicial una nueva autorización para ingresar a la vivienda y, así, poder continuar con la demolición.

“Ir donde el juez y que nos autorice (el uso de) la fuerza pública para poder demoler. La otra opción es que la congresista entre en razón, ya que registros públicos no reconoce que es dueña de ese pedazo de terreno y nos ayude y colabore para recuperar el espacio público”, manifestó.

“El día de hoy hemos recuperado 100 metros cuadrados de esa propiedad, faltan 63, que la congresista se resiste aparentemente a entregar.

La Municipalidad de Surco recuperó el espacio público invadido por la congresista María Acuña. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

Asimismo, el burgomaestre anunció que presentarán denuncias penales por usurpación contra quienes insistan en ocupar áreas municipales, con penas de hasta 12 años de cárcel.