Bruce y Violeta rechazan pedido fiscal para dictar prisión preventiva contra PPK

Los congresistas Carlos Bruce (no agrupado) y Gilbert Violeta (Contigo) rechazaron el pedido del fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, para que se revoque el arresto domiciliario y se dicte prisión preventiva contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Criticaron que la solicitud se sustente en las visitas que recibió el ex mandatario en su casa de San Isidro.

Para Bruce, el gobierno del presidente Martín Vizcarra está ingresando en "una etapa montesinista de hacer política”.

El diario La Republica informó hoy la decisión de Pérez y señaló que PPK recibió diversas visitas durante su detención domiciliaria, entre ellas las de la vicepresidenta Mercedes Araoz y los congresistas Carlos Bruce y Gilbert Violeta, lo que según el fiscal atentaría contra el mandato de arresto domiciliario que impide que mantenga reuniones de carácter político.

El legislador calificó de “absurdo” el pedido fiscal y en tono irónico dijo que se trata de una “extraña coincidencia” que esta se produzca días después de su renuncia a la bancada oficialista.

“Yo no creo en las coincidencias. Estoy hablando de manera un poco satírica, por supuesto que hay algo atrás. Esto no puede ser coincidencia. Una visita que fue hace más de dos meses atrás, recién hay este pedido fiscal es obviamente una represalia. Yo lamento que el gobierno esté entrando en una etapa montesinista de hacer política y si no lo está haciendo, me parece”, afirmó en diálogo telefónico con RPP.

Carlos Bruce defendió su visita al exmandatario e indicó que la Constitución faculta a los legisladores de realizar este tipo de actividades sin ninguna restricción.

“Quiero decir que si el expresidente estuviera detenido en un penal, yo lo puedo visitar tres veces al día, siete días a la semana si me da la gana porque la Constitución permite que los congresistas puedan visitar a las personas detenidas sin ninguna restricción y el señor Pedro Pablo Kuczynski está detenido en su hogar en un arresto domiciliario”, dijo.

Gilbert Violeta, por su parte, calificó el pedido como "un abuso total" y se preguntó si se trata de justicia o de represalia política.

"Intentan mandar a la cárcel a PPK por recibir visitas de amigos cuando eso no le está prohibido. Fiscalía olvida que PPK no tiene familiares en Perú y es un enfermo mayor de 80 años. Esto es justicia o represalia política?", exclamó.