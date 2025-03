Nosotros recibimos la gestión de [Luis] Molina con complicaciones presupuestarias. Los dos proyectos emblemáticos que dejó fueron observados por la Contraloría General de la República. Se generaron arbitrajes, nulidades, etc. Uno se llamaba el Smart City, por 50 millones, y el otro el de Bonilla por 33 millones. De acuerdo al informe que recibimos de contraloría, tuvimos que resolver los contratos. El MEF nos congeló 80 millones de proyectos de inversión y recién, a finales de octubre, el ministro Contreras nos ayudó a conseguir los fondos porque le acreditamos que el perjuicio no iba a ser por 80 millones. Venimos ganando los arbitrajes, en los laudos también, eso nos permitió recién tener recursos a finales de año. Todo el 2024 hemos logrado unas 14 obras y los vecinos están sumamente satisfechos. Hemos transcurrido una revocatoria en la cual llegaron a 4.000 firmas de las mínimas 35.000 firmas que se requerían. El vecino miraflorino quiere tener parques bien cuidados, pistas bien hechas, servicios y yo le puedo decir que hemos cumplido cabalmente.

-Le pregunto por el puente abandonado de Armendáriz.

La corona de nuestra gestión del 2024 era cerrar con la construcción del puente del corredor turístico que unía Miraflores con Barranco. Lamentablemente, la empresa contratista decidió no seguir. Incot es una empresa que anteriormente ha sido la mejor empresa constructora de puentes del país, pero había cambiado de dueños que estaban en liquidación y nos generaba preocupación. Más de 33 millones, que era el presupuesto, nosotros le hicimos adjudicar a 28 millones y medio. La gestión anterior convocó a ese proceso por 31 millones y, sin embargo, se declaró desierta porque los cálculos son que la obra debería costar 40 millones de soles. Hemos trabajado bastante bien, sin ningún problema hasta el mes de octubre. Sentimos atrasos y comenzamos a hacer una fiscalización adicional. Se les pidió que adelantaran el calendario de entrega, que era para el 8 de diciembre y el 30 de noviembre nos comunican que ya no podían seguir porque tenían problemas con sus proveedores. Nos trataron de pedir una resolución invocando causa propia y eso no es legal.

-¿Lo barato le salió caro?

Logramos estar al 80% y los valores de referencia de esta obra son del año de la estructura de costos del 2022. Se adjudicó a una empresa que tiene experiencia. Lamentablemente, tenía problemas de insolvencia. Legalmente hemos procedido como la ley me obliga, que es resolver el contrato, hacer un inventario de obra, una liquidación y saldo de obra en dos meses. La semana pasada convocamos al segundo y tercer postor para que puedan intervenir. Cronos dijo que el saldo de la obra de 6 millones era muy poco y querían un plazo de 180 días. Nosotros dijimos que no podemos tener 180 días paralizada la obra cuando está al 80%; están los elementos para ser instalados. Actualizamos los precios del 2022 a la fecha y hemos incrementado el presupuesto de 6 a 8 millones 200 mil y nos acaba de señalar que sí, que el precio le parece correcto, pero ellos siguen pensando que deberían tener 150 días para hacer la obra.

-¿Y qué pasará entonces?

Estamos iniciando el proceso de adjudicación directa, declarando desierta la convocatoria de las otras dos empresas que quedaron segunda y tercera. Este martes estamos convocando, con una resolución de alcaldía, a las empresas que tengan interés. Vamos a adjudicar en forma directa a las empresas que tengan interés de cumplir en el plazo establecido, que son 90 días. Pedimos que los primeros 30 días se dediquen a instalar el puente y retirar la grúa. Esa es nuestra prioridad.

-Hablemos de Comandante Espinar. He visto ensanchamiento de las veredas. ¿Es para los estacionamientos o hará como Jorge Muñoz que quitó todos los estacionamientos de Larco y Diagonal para darle a Los Portales el estacionamiento subterráneo?

Eso ha sido un negocio de Los Portales para poder hacer que nadie se estacione en las calles. Había una cláusula en el contrato. Sí te puedo decir que esa playa de estacionamiento a la municipalidad de Miraflores apenas le da un ingreso de 8.000 a 9.000 soles mensuales. Eso es lo que Muñoz dejó suscrito en un convenio.

-¿Me está bromeando?

No, y lo peor es Larcomar. Cuando estaba el señor Muñoz, hubo un arbitraje y el incremento del alquiler que era US$18.000 fue de US$1.200. Larcomar solo paga 19.200 dólares mensuales por 44.000 m². Ahora hemos revisado que han ampliado una serie sin hacer registros ante el municipio. Es increíble, porque muy cerca tenemos un restaurante en el malecón que tiene 50 m² y paga aproximadamente US$18.000.

-¿Por cuántos años le dejó ese regalo Muñoz a Larcomar?

Por 30 años más. Nosotros hemos hecho ya dos acercamientos a Larcomar para encontrar un equilibrio. Estamos preparando toda la articulación porque hemos encontrado una serie de incumplimientos de contrato. Para que la empresa H&M estuviese en Larcomar invirtió 13 millones de soles. Si tú inviertes 13 millones para que haya una tienda ancla como H&M puedes pagarle a la municipalidad 1 millón al año. Imaginarás cuánto cuesta cada metro cuadrado. A la municipalidad le pagan 0,5 de dólar por metro cuadrado. Esa es la negociación que se permitió. No nos gusta ir a juicio, pero sí buscaremos soluciones para que los miraflorinos sean compensados por sus espacios que son cedidos a favor de concesiones y que deben ser rentables. Faltan 12 años más para terminar el contrato de Los Portales, pero vamos a recuperar pronto el estacionamiento del óvalo Gutiérrez, porque pagan una suma menor todavía: 5.000 soles mensuales y no sentimos beneficios. El parque está descuidado.

-Volvamos a Comandante Espinar. ¿Usted está acortando los carriles?

Comandante Espinar es una vía colectora metropolitana, no es de Miraflores. Para ser aprobado el proyecto se ha tenido que trabajar con el Instituto Metropolitano de Lima. Lo que se ha hecho es aplicar las técnicas viales que corresponden. Toda la Comandante Espinar une a cuatro urbanizaciones y, con las técnicas viales, se harán las intersecciones donde deben estar. Los buses no estarán ni en la primera ni la segunda fila del carril, van a tener un área de embarque y desembarque. Los vecinos han podido entender y los cuestionamientos se acabaron. Pero siempre hay un grupo maltratador, los que son promotores del odio: lo que haga Rafael López Aliaga, lo que haga Canales, lo que haga Renovación Popular es malo. Siempre está mirando cómo destruirnos.

-Cuando usted ingresó al municipio cerró Larcomar.

A la semana de haber ingresado y no fue por un tema económico. Simplemente, encontramos cinco salas de cine que estaban con soldaduras eléctricas. Siete años atrás habían fallecido seis personas en esas salas, estaba bloqueada la salida de emergencia. Lo cerré por seguridad y me dijeron de todo: “pero si tú eres privado, ¿cómo es posible?”. Yo prefiero cerrar un local con el dolor de mi alma, a enterrar a gente inocente como ha pasado en Trujillo. Los locales tienen que ordenarse y cumplir las normas.

-¿Qué le diría a Muñoz sobre Larcomar y Los Portales?

Que le faltó ser un buen fiscalizador para poder sentarse a conversar con Larcomar y llegar a un buen puerto. No es correcto ni es justo para ningún vecino miraflorino que tengamos un local de 44.000 m² pagando una miseria, donde el beneficio económico se lo lleva la empresa concesionaria. Lo mismo con Los Portales. Espero que haya actuado de buena fe y en forma correcta.

-Espera que no lo hayan coimeado.

Ese tema no me consta, pero yo te puedo decir que en mi gestión, simplemente busco que las empresas que están en el distrito paguen lo justo y correcto. Por ejemplo, el tema de publicidad exterior. Casi todas las empresas de publicidad exterior no tenían autorizaciones municipales.

-¿Cómo que no tenían?

No tenían. Alguien era el beneficiario o no se fiscalizaba. He ordenado todo lo que es publicidad exterior y les digo: ¿quieres mantener tu panel? OK, te multo si no te ordenas. O simplemente pides tus autorizaciones, tus licencias y haces convenio con la municipalidad. ¿Qué hemos logrado? Más de 2 millones de soles en donaciones al municipal en vehículos.

-¿Y por eso ahora que tiene tantos autos que los estaciona en el Bonilla? ¿Qué le pasa, alcalde?

Se estacionó en el Bonilla para ‘brandearlos’, para ponerles el logo y la circulina de la Municipalidad de Miraflores. Si tú ves en las fotos que han publicado, esos vehículos son blancos todos. Justamente para reducir costos quisimos hacerlo ‘in house’. Y se tenía un lugar donde la lluvia o la llovizna que han habido los últimos días, simplemente no los ensucien y poder trabajar tranquilos. Ese coliseo ya no se utiliza para nada. Han colapsado las estructuras y no funciona desde el 2014 en que se suspendió todo tipo de actividades. Y la tribuna tres está cedida hacia un lado y por eso se resquebraja el techo. Eso se detectó cuando Fernando Andrade era alcalde.

-¿Y por qué no se arregló?

Se pusieron pilotes de apoyo del estudio de ingeniería. Cuando nosotros recibimos la gestión, lo que hicimos fue primero buscar la cancha de fútbol y la cancha de atletismo. Ya no existían; era un campo minado. Molina iba a construir 8 metros hacia abajo para botar toda la tribuna que esté en la parte elevada. La metería en la parte inferior para que no le tape la vista a un vecino que tenía un proyecto inmobiliario.

-¿Molina prefería que un privado tuviera mejor vista al mar antes que los miraflorinos tengan un buen coliseo?

Absolutamente. El coliseo se iba a remodelar, pero no tomaron en cuenta lo básico que tenía que pasar: el estudio geológico que tienes que hacer para poder detectar el lugar, que es un relleno sanitario históricamente ganado por muchos años, desde los 40. En esa zona hay mucha humedad, hay chorrillo, una evacuación de aguas subterráneas que no te permiten hacer construcciones, salvo que intervengas en la parte de abajo, a unos 20 metros para poder hacer una base de concreto con columnas y puedas utilizar todo ese espacio para soportar un coliseo, un centro de reuniones, un auditorio multiusos, deportivo, cultural, etc. Es lo que nosotros hemos planteado en nuestro proyecto.

-Entonces tiene que derribar el Bonilla.

Se va a derribar porque no cabe construir, no soporta el peso.

-¿No tiene ningún mea culpa que hacer? Molina no lo usó como estacionamiento.

Perdóname, ese lugar no se utilizaba para nada. Estaba cerrado. Molina lo cerró en julio del 2022 para promover su proyecto sin haber hecho los estudios geológicos indispensables. Lo quería hacer subterráneo para no perjudicar a su amigo inmobiliario, que le dio 20 millones en un fideicomiso adelantando impuestos prediales, pero con un objetivo: yo te doy la plata, pero la cancha de fútbol la metes en un hueco a 8 metros del fondo. Iban a poner un gimnasio al lado del malecón cuando por estructuras no se podía hacer. Salvo que tengas que hacer el método constructivo que nosotros estamos promoviendo y que lo vamos a sacar a través de iniciativas privadas, porque eso cuesta como 50 millones de dólares. Es uno de los espacios más lindos, pero no tiene la calidad geológica. Nosotros pensamos que debemos tener un espacio cultural que nos una a todos los vecinos, de todos los visitantes.

-¿Ya no habrá un coliseo?

El coliseo como tal existirá, pero no solamente para deporte, sino también para espectáculos culturales. Será un nuevo coliseo y mucho más utilizable. Es una locación maravillosa. Seríamos el único auditorio con un centro de convenciones con vista al mar que no existe. No llegaré a inaugurar, pero sí pondré la primera piedra.

“Rafael López Aliaga debería ser candidato presidencial”

-Lo han acusado de ser racista y clasista, que no tolera los picnics en el hermoso malecón, que no es un hombre abierto a las ferias.

Al inicio de nuestra gestión, recorrí todo el malecón y en todos los espacios públicos [por la pandemia] se habían instalado aproximadamente 50 escuelas. Incluso, un gimnasio bien dotado en la calle Enrique Palacios, con más de 800 alumnos, dejó su local y se fue al malecón María Reich. Llevaron sus equipos y utilizaron el espacio público para no pagar alquiler. La pandemia se acabó en el 2022 y las ordenanzas dicen que uno no puede hacer actividad económica en un espacio público sin autorización, y lo que había era un uso indiscriminado de los espacios públicos. Lamentablemente, nuestro personal operativo no estuvo capacitado para saber resolver estos problemas sin generar confrontación.

-¿No hace ningún mea culpa? ¿Siente que como alcalde ha trabajado bien y que las críticas son solo de sus odiadores, como usted los califica? ¿No hay espacio para la reflexión?

Todo es mejorable, todo es perfectible. La inexperiencia que pude haber tenido en mis primeros meses de gestión generó una imagen en las personas que no me conocen. Cuando impones el principio de autoridad te dicen prepotente, abusivo o arbitrario. Sí, me equivoqué porque nuestro personal no actuó de la forma adecuada y por eso entramos a hacer capacitaciones. Hoy convivimos en paz.

-¿Cuál es su futuro político?

Terminaré mi mandato como alcalde el 31 de diciembre del 2026. He conversado con el presidente y vamos a trabajar pronto el plan de gobierno del partido. Ya hay unos lineamientos que nos ha establecido Rafael López Aliaga.

-¿López Aliaga va a ser el candidato presidencial?

Para mí, López Aliaga debería ser el candidato presidencial, siempre y cuando lidere un consenso entre lo que es la centroderecha y la derecha. Es el mejor candidato que podemos tener en el Perú. Tiene una visión de futuro que no la tienen muchos. Es un empresario que ha salido desde muy abajo hasta poder ser un empresario exitoso a escala global. No es una persona que requiera dinero para sí mismo ni enriquecerse, porque en su vida personal, su labor de apoyo y solidaridad con los que menos tienen es desde hace años.

-Si López Aliaga llegara a ser el candidato presidencial y gana las elecciones, ¿usted será parte del Ejecutivo?

Lo que el presidente señale, en lo que yo pueda aportar estaré dispuesto. Yo he trabajado con él en el nivel empresarial. Sé cómo trabaja, sé lo que quiere. Por ahora, soy el jefe del plan de gobierno y alcalde distrital de Miraflores. El presidente me ha pedido que piense si quiero ir al Senado de la República.

-¿Y qué dice usted?

Que voy a terminar como alcalde. Yo soy luchador y me gusta trabajar.