Carlos Espá: “Preferimos presentar una lista de candidatos auténtica y no aparentar que tenemos una presencia nacional”

En entrevista con El Comercio, Espá también intentó justificar la presencia del congresista Jorge Montoya en la lista al Senado de su agrupación, en calidad de invitado.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

-De las 57 listas que debía inscribir Sí Creo, solo presentaron 14. No tiene candidatos en todas las circunscripciones para el Congreso. ¿Por qué?

Es correcto. Solamente hemos planteado candidatos en las circunscripciones donde tenemos presencia. Somos un partido nuevo y joven, que recién alcanzó la inscripción en marzo del año pasado. Preferimos presentar candidatos y listas donde tenemos una verdadera presencia. Nosotros no somos un vientre de alquiler, no cobramos cupos a nadie para ser candidato al Congreso. Nosotros preferimos presentar una lista de candidatos auténtica y no aparentar que tenemos una presencia a nivel nacional y cuidar mucho de no estar penetrados por dinero del narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos. En ese sentido, consideramos que las que hemos presentado son más que suficientes para pasar la valla electoral. Y considerando que es un número reducido de partidos los que van a pasar la valla, cinco o cuatro, una vez que se aplique la cifra repartidora, los diputados y senadores que vamos a obtener van a aumentar.

-Su partido ha presentado menos del 30% de las listas. ¿Esto no es una muestra de que no tiene un equipo amplio?

No, no lo considero.

-En los últimos 10 años ha quedado en evidencia que un presidente sin Congreso no puede gobernar. Así gane en las 13 circunscripciones donde tiene postulantes, no tendrá mayoría ni en el Senado ni en la cámara de diputados. ¿No es la principal debilidad de su candidatura?

Lo que ha quedado demostrado en los últimos 25 años es que los partidos políticos que llegan al Congreso con bancadas muy numerosas se empiezan a desintegrar a partir del día siguiente de la toma de posición. De manera que es preferible llevar a una bancada compacta con gente confiable que llevar a una bancada llena de personas no confiables, que van a apelar al transfuguismo.

-¿Cómo gobernar sin una mayoría en el Congreso?

No se trata de gobernar con una mayoría en el Congreso, porque ni los partidos políticos más grandes logran una mayoría en el Congreso. De lo que se trata es de llegar con un plan de gobierno que haya sido bien explicado la opinión pública. Y que las personas que decían poner al presidente de la República en el poder defiendan ese programa y sobre la base de la legitimidad que uno tiene al cumplir las promesas que le ha hecho a la ciudadanía que ha votado por uno, el Congreso se va a tener verse forzado a llevar adelante esas reformas que son las que reclama la mayoría del país.

-¿Cómo garantiza un buen gobierno, si no logró completar sus listas al Parlamento?

Nosotros estamos apoyándonos en un ideario y en un plan de gobierno de reformas de segunda generación, que interpretan el clamor de la mayoría del pueblo del Perú por un cambio real. Y eso es lo que nosotros vamos a someter a la consideración de los votantes.

-El congresista Jorge Montoya estuvo, casi hasta el final, en contra de la vacancia de Dina Boluarte y se opuso al adelanto de elecciones…

En ningún momento hemos planteado el adelanto de elecciones. Lo que propusimos, cuando Dina Boluarte estaba en el gobierno es que ella tenía la responsabilidad de conducir elecciones limpias y transparentes.

-¿Por qué decidió incluir a Montoya en su lista al Senado como invitado?

Por su capacidad técnica en temas fundamentales que están incluidos en nuestro plan de gobierno, especialmente para en el combate a la pesca ilegal que se produce dentro de las 200 millas del mar de Grau y para la formalización del transporte. Montoya ha desarrollado una serie de iniciativas muy importantes en ese sentido. Lamentablemente, no se han dado a conocer por la discreción con la que él se conduce, pero que son elementos muy importantes en nuestro plan de gobierno.

-El 5 de abril de 2022, cuando el entonces presidente Pedro Castillo decretó inmovilización en Lima y el Callao, Montoya respaldó esta medida y dijo “hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad”. ¿No es un error político darle al congresista una opción para reelegirse?

Cuando Castillo decidió declarar esa inmovilización social, salieron muchas personas y yo también salí a protestar pacíficamente contra esa medida. Yo creo que cada persona es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. No conozco la cita que tú me estás haciendo, no conozco en qué contexto se dio, no conozco en qué circunstancias se dieron esas declaraciones. Mi profesión de periodista, no de traductor, de manera que no voy a hacer comentarios sobre esas declaraciones.

-Usted se presenta como un político nuevo, que cuestiona al Parlamento, pero está llevando en su lista al Senado al congresista Montoya, que es parte del actual Poder Legislativo, que es ampliamente rechazado por la ciudadanía. ¿No es una contradicción?

Este Congreso es el peor en la historia del Perú. Se ha conducido con irresponsabilidad con las iniciativas de gasto público. Es un Congreso que está descontrolado. Nosotros planteamos que el Parlamento esté sometido al control concurrente de la Contraloría, es la única institución del Estado que está al margen de ese control. Y ha pasado de tener un presupuesto de S/350 millones a S/1,250 millones. Esas reformas las vamos a llevar adelante.

Entonces, el tema es institucional, no de una persona. Nosotros planteamos secar el pozo de la corrupción. Tú puedes poner a una persona muy honesta dentro del pozo, que está lleno de aguas servidas y se va a contaminar. Entonces, el tema de fondo son las reformas del sistema y de las instituciones.

-¿Usted cómo se define? ¿Es de izquierda o de derecha?

No creo en las etiquetas. Lo que creo es que la lucha contra la corrupción debe ser frontal. Hay gente de izquierda muy corrupta y hay gente de derecha muy corrupta. Para mí, el tema primordial en el Perú es la lucha contra la corrupción.

-Por ejemplo, ¿usted está a favor de la unión civil?

Estamos a favor de la no discriminación, no se debe discriminar a nadie por ningún motivo, ni por razones religiosas ni por sus creencias políticas ni por su sexualidad. Y en la medida de que el Estado sea capaz de establecer todas las garantías necesarias, sucesorias patrimoniales para que ninguna persona por su opción sexual sea discriminada, nosotros estamos a favor de eso, pero no estamos a favor de la unión civil.

-¿Y de la despenalización de la marihuana?

Tampoco estamos a favor de la despenalización de la marihuana.

-De acuerdo con la encuesta de Datum para El Comercio, usted tiene 1% de intención de voto. ¿Cree que puedan pasar la valla? ¿Qué está faltando para tener una mayor aceptación?

Sí, creo que vamos a pasar la valla electoral, largamente, que vamos a ganar las elecciones. La campaña recién ha empezado ahora en enero. Nosotros hemos estado hasta diciembre en una etapa de precampaña visitando silenciosamente diferentes puntos del Perú.

-¿Cuál debe ser el futuro de Petroperú? ¿Debe ser privatizado, ingresar a un concurso en Indecopi o...?

Petroperú tiene varias unidades de negocio. Y cada una debe ser tratada de manera especial. Por ejemplo, los edificios, la sede de San Isidro y los centros recreacionales, toda esa unidad debe ser privatizada. El terminal portuario de Bayóvar también tiene que ser privatizada. La unidad de negocios referida a los grifos también debe ser privatizada. Pero en el caso de la refinería de Talara, yo planteo una cláusula dorada. Los chinos ya tienen Chancay y el monopolio de la distribución eléctrica en Lima. Entonces, que los chinos se apoderen de la refinería de Talara sería demasiado. Por lo tanto, yo planteo una privatización abierta de la refinería de Talara, pero sujeta a una cláusula dorada.

-¿Esta cláusula dorada en qué sentido seria?

En el sentido de que las empresas que pudieran intervenir en el proceso de privatización de la refinería de Talara no contribuyan a una situación de oligopolio, de monopolio, que es lo que se está produciendo en el tema de la distribución eléctrica en Lima.

“El Congreso está infiltrado por intereses que representan organizaciones criminales”, afirmó Espá. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

-Un sector de los transportistas y abogados penalistas ha señalado que existe un conjunto de leyes que ha debilitado la lucha contra el crimen organizado. Por ejemplo, una norma le da tiempo limitado, de 4 meses, a la PNP para realizar escuchas telefónicas. ¿Cuál es su postura sobre las leyes calificadas como “pro-crimen”? ¿Deben ser derogadas?

En primer lugar, quiero decir que nosotros estamos planteando la desaparición de la ATU, deben desaparecer las multas desquiciadas, eso de meterle una multa de S/550 a una persona solo por no llevar un extintor, eso de imponer una multa de S/5,500 a una persona por brindar taxi por aplicativo es abusivo. La ATU se ha convertido en una suerte de Gestapo en la economía peruana. Nosotros vamos a terminar con las multas abusivas y las papeletas desquiciadas y, en ese sentido vamos a desaparecer y eliminar a ATU.

Habiendo dicho eso, yo creo que sí, yo creo que todas las leyes que han sido aprobadas entre gallos y medianoche en el Congreso, todas esas leyes sin excepción deben ser sometidas a una revisión. Nosotros, cuando lleguemos al gobierno vamos a someter esas leyes, una por una, de manera individualizada a una revisión exhaustiva para no caer en generalizaciones, para respetar el Estado de derecho y las libertades de las personas, pero al mismo tiempo para luchar frontalmente contra el crimen organizado.

-¿La eliminación de la ATU no es una contrarreforma, no es darle cabida a la informalidad en este sector?

Es una contrarreforma, porque la reforma que se ha llevado adelante en el transporte lo que ha generado ha sido más informalidad. Hace 25 años, el 65% de la población económicamente activa estaba en la informalidad, ahora supera el 72,33%. Mientras más multas desquiciadas y mientras más trámites que el Estado le quiere imponer a la sociedad peruana se genera más informalidad. Nosotros queremos formalizar, pero para hacerlo no es que la sociedad se tenga que adaptar al Estado, que es burocrático, lento y corrupto. Es el Estado el que tiene que flexibilizar [requisitos] y el que se tienen que adaptar a la sociedad peruana. Por eso, es que vamos a eliminar la ATU y la Sunedu.

-La Sunedu ha contribuido a que las universidades mejoren su calidad educativa. ¿Por qué eliminarle, por qué otra contrarreforma?

La Sunedu no ha contribuido en absoluto a mejorar la calidad educativa de las universidades. Es todo lo contrario, la Sunedu ha sido capturada por organizaciones que están representadas en el Congreso. La Sunedu lo que ha hecho es que las universidades que no fueron certificadas tuvieran que vender sus campus a universidades que están representadas en el Congreso, esas universidades bambas.

La Sunedu se da el lujo de publicar rankings, donde en los primeros lugares aparecen universidades que tienen un paupérrimo nivel educativo. La Sunedu, en este momento, lejos de mejorar la calidad educativa, lo que ha hecho es privilegiar los intereses oscuros que están representados en el Congreso. Y por eso, nosotros la vamos a eliminar también.

-Pero la eliminación de la Sunedu no significa regresar a la antigua Asamblea Nacional de Rectores…

No, necesariamente.

-Entonces, ¿cuál es su propuesta?

Lo que estamos planteando es la certificación voluntaria de las universidades. Nosotros creemos en la libertad de elegir de las familias y de los estudiantes de las universidades en las que van a estudiar. Y hay muchas instituciones internacionales de gran prestigio que pueden también certificar a las universidades. Entonces, las universidades irán por ese certificado y sobre esa base los estudiantes libremente decidirán en qué universidad van a estudiar.

-El Congreso amplió el Reinfo por un año y no fue capaz de llevar al pleno una Ley MAPE técnica. ¿Este Parlamento ha jugado a favor de la minería ilegal?

Totalmente, el Congreso está infiltrado por intereses que representan organizaciones criminales. Por ejemplo, la minería criminal que se mete en los socavones y mata a otros mineros. Está la minería ilegal, que es la que destruye el medio ambiente en los ríos y está la minería criminal que está manejada por los sicarios y las organizaciones criminales. Y también está la minería informal de gran escala que pretende confundirse con la minería artesanal.

Nosotros estamos defendiendo la necesidad de separar la paja del trigo, no podemos permitir que mineros ilegales y mineros criminales se confundan, se camuflen entre los mineros artesanales. Por ello, nosotros estamos en contra del Reinfo, estamos a favor de una ley sostenible que sea el resultado de un consenso. Y que en la misma mesa estén sentados los mineros informales artesanales y Sociedad Nacional de Minería, que también esté el gobierno. Y que la norma [la nueva Ley MAPE] se someta a un debate nacional transparente.

-En un eventual gobierno de Sí Creo, ¿quiénes serían su primer ministro y titulares de Economía y Finanzas e Interior? ¿Tiene los nombres?

No, no tengo los nombres. La principal responsabilidad de un presidente es elegir a las mejores personas para que sean ministros, a los más honestos, a los más exitosos, a los más valientes para llevar a cabo la reforma de segunda generación y ubicar al Perú en el camino de la prosperidad compartida […] Evidentemente, en este momento no voy a revelar nombres. Tengo algunos nombres de personas importantes y exitosas que me están ayudando, pero no voy a poner la carreta delante de los caballos.

-El gobierno de José Jerí cumple tres meses. ¿Cómo evalúa su administración?

El presidente Jerí es uno de transición y, por lo tanto, debe darse cuenta que sus dos tareas fundamentales como presidente provisional es hacer todo lo que esté en su capacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad con medidas efectivas. Y, en segundo lugar, garantizar elecciones limpias y justas para que él pueda transferir el gobierno.

-A inicios de este año, EE.UU. intervino militarmente en Venezuela y capturó al dictador Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúa la crisis en Caracas?

El gobierno de Estados Unidos ha ingresado a Venezuela y ha realizar una extracción quirúrgica, ha sacado al dictador Nicolás Maduro del gobierno y lo que ha puesto en el ligar que le corresponde, es decir, frente a una corte de justicia para que responda por todos los crímenes que ha cometido. Y, en este momento, hay un proceso de transición en Venezuela. Hay gente que, de manera muy sincera y franca, ha dicho que le gustaría que las cosas fueran mucho más rápidas.

Pero hay gente hipócrita y fariseas que, habiendo guardado silencio vergonzante durante 27 años, habiendo guardado silencio sobre los 10 mil asesinados por la dictadura de Hugo Chávez y Maduro, y que guardaron silencio sobre la soberanía nacional cuando el régimen venezolano permitió el ingreso de agentes cubanos y permitió la interferencia de Rusia e Irán, y ahora se rasgas las vestiduras con el tema de la soberanía nacional. De manera, que, a esos fariseos e hipócritas, yo no les doy ningún crédito. Hago votos para que el proceso de transición en Venezuela sea lo más rápido y acelerado posible para que los venezolanos puedan volver a respirar el aire de la libertad de la democracia en su Venezuela.