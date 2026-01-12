Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Carlos Espá: “Preferimos presentar una lista de candidatos auténtica y no aparentar que tenemos una presencia nacional”
El abogado y periodista Carlos Espá, candidato presidencial de Sí Creo, afirmó que, de llegar a Palacio de Gobierno, eliminará la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y también la Sunedu. Agregó que esta última institución, en la actualidad, “lo que ha hecho es privilegiar los intereses oscuros que están representados en el Congreso”.

