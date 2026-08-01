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Resumen

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El flamante Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ratificó este viernes que el gobierno de Keiko Fujimori impulsará el ingreso del Perú al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

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