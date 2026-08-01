El flamante Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, ratificó este viernes que el gobierno de Keiko Fujimori impulsará el ingreso del Perú al Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional contra el crimen organizado transnacional.

“La cancillería peruana reforzará su papel articulador para fortalecer la cooperación con los países vecinos y nuestros principales socios, aliados y amigos para combatir la criminalidad. Continuaremos los avances alcanzados con el Compromiso Regional de Santiago y, como ha señalado nuestra presidenta, nuestra incorporación al Escudo de las Américas”, señaló el canciller en su discurso de presentación en el Palacio de Torre Tagle.

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Espá subrayó que reforzar la contribución de política exterior a la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana y la corrupción es uno de los principales objetivos inmediatos de su gestión.

“Las organizaciones criminales transnacionales operan mediante redes internacionales que no pueden ser enfrentadas únicamente dentro de nuestras fronteras. La primera línea de defensa se construye únicamente en cooperación entre vecinos, fronteras mejor articuladas y oportunidades de desarrollo para sus poblaciones”, afirmó.

El segundo objetivo inmediato de su gestión es contribuir a la preparación del Perú para afrontar la llegada del fenómeno “El Niño”.

“Los desastres naturales no constituyen únicamente un desafío interno y reactivo, demandan prevención y la gestión eficiente de la cooperación internacional”, indicó.

En esa línea, destacó que el Ministerio de Relaciones Exteriores promoverá la identificación y movilización anticipada de la ayuda disponible de países amigos como Japón, los Estados Unidos, organismos internacionales y países que cuentan con capacidades especializadas.

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El integrante del Gabinete encabezado por Luis Galarreta explicó que estos objetivos son parte de una visión de trabajo más amplia. “La política exterior peruana debe atender las urgencias del presente sin perder de vista los intereses permanentes de la República: la defensa de la soberanía nacional, el respeto del derecho internacional, la integración hemisférica, la apertura económica, la diversificación de socios, la protección de nuestros compatriotas y la construcción de capacidades para el desarrollo nacional”, subrayó.

Espá aseveró que el Gobierno de Keiko Fujimori aprovechará los viajes presidenciales, los gabinetes binacionales y otros espacios de diálogo y concertación para fortalecer la cooperación con otros países, con el objetivo de que esta se traduzca en resultados concretos para los ciudadanos, especialmente en ámbitos como la seguridad, el comercio y el desarrollo.

En ese sentido, señaló que trabajará para fortalecer las relaciones con Colombia y México. Asimismo, afirmó que el Perú reforzará sus vínculos con Estados Unidos y China.

“Profundizaremos nuestras excelentes relaciones con los EE.UU., nuestro socio, aliado y amigo estratégico con el cual compartimos valores fundamentales y desafíos comunes [...] Al mismo tiempo, avizoramos el dinamismo de nuestros lazos con la República Popular China, nuestro principal socio comercial e importante fuente de inversiones”, dijo.

Además, destacó la importancia del APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) será una plataforma importante con los países de Asia y buscará expandir las vinculos con países como la Indica, así como naciones del Medio Oriente y África darle un nuevo dinamismo con las relaciones con Europa.

En otro momento, el canciller destacó la próxima llegada del papa León XIV al país y señaló que la cancillería asumirá un rol articulador entre el Estado y la Iglesia para garantizar el “éxito de esta histórica visita”.

“El vínculo de su santidad con el Perú y la atención mundial que concitará su presencia ofrecen una gran ocasión, una ocasión excepcional, para reforzar la imagen del Perú, difundir nuestra cultura y demostrar la capacidad de coordinación de nuestras instituciones”, expresó.

Espá reiteró su agradecimiento a la jefa de Estado por la confianza depositada en él. Además, agradeció a Carlos Pareja por haber dirigido una transferencia ordenada y destacó su labor al frente de la cancillería.

Mira aquí la presentación de Carlos Espá como canciller:

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Posteriormente, en declaraciones a la prensa, respondió que, en el caso de la ex primera ministra Betssy Chávez, actuarán bajo los principios del Derecho Internacional, la Convención de Caracas de 1954.

“Tenemos muy claro cuáles son las obligaciones de los estados. Estamos seguros que en el momento que habrá que tomar esa decisión, la tomaremos de acuerdo a esa convención y los principios del Derecho Internacional”, manifestó.

Canciller Pareja se despide

El exministro de Relaciones Exteriores Carlos Pareja realizó un balance de su gestión al inicio de la ceremonia de presentación de su sucesor, Carlos Espá. Entre otros temas, destacó el papel de la cancillería durante la segunda vuelta electoral, la firma del Compromiso Regional de Santiago, el restablecimiento de las relaciones consulares con Venezuela y la visita del exmandatario José María Balcázar a El Vaticano.

“Estoy seguro de dejar la Cancillería en buenas manos y le auguro a Carlos Espá el mayor de los éxitos. Nos conocemos desde hace muchos años y estoy seguro de que todos apreciarán, como yo lo hago, su amplia cultura, su inteligencia, su experiencia y su claridad de objetivos”, expresó Pareja en su discurso de despedida.

EE.UU. anuncia agenda de cooperación con el Perú

En tanto, el Gobierno de Donald Trump planteó una amplia agenda de cooperación con el Perú luego de la visita de la delegación estadounidense encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, quien participó en la ceremonia de toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori el 28 de julio.

“Los fuertes vínculos entre Estados Unidos y el Perú se sustentan en una amistad duradera que abarca 200 años de relaciones diplomáticas. La Administración Trump espera trabajar con la presidenta Fujimori para fortalecer la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, el Perú y nuestro hemisferio”, destacó en una hoja informativa.

Uno de los principales ejes de la agenda es la lucha contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico. En ese marco, Estados Unidos anunció que incrementará la cooperación con el Perú, especialmente en la frontera norte, fortalecerá el intercambio de información para combatir organizaciones criminales como el Tren de Aragua y enviará un equipo del Departamento de Justicia para reforzar la coordinación bilateral.

Además, apoyará el fortalecimiento de la seguridad fronteriza mediante la ampliación de la recopilación de datos biométricos en prisiones y zonas fronterizas, donará dos equipos de detección de rastros de explosivos para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y respaldará el fortalecimiento de las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú para combatir el crimen organizado, así como la minería ilegal.

La agenda también contempla acciones para promover el comercio y la inversión, la cooperación espacial y el fortalecimiento de la preparación y respuesta ante desastres.