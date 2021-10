Conforme a los criterios de Saber más

La designación del nuevo titular de Educación, Carlos Gallardo, dejó fuera del cargo al docente Juan Cadillo, quien estuvo apenas dos meses dirigiendo este sector. La presencia del también profesor ha originado alertas debido a sus anteriores declaraciones contra las pruebas de docentes, a favor de las huelgas magisteriales y sus vínculos estrechos con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo.

En diálogo con El Comercio, los exministros de Educación Daniel Alfaro y Patricia Salas señalaron que, en primer lugar, los cortos periodos de los titulares del Minedu no ayudan a implementar cambios ni que las políticas sean sostenibles.

Mientras tanto, el también exministro de Educación Idel Vexler advirtió que hay preocupación en caso el ministro Gallardo pugne por “desmantelar” iniciativas educativas. Por su parte, Paul Neira Del Ben, especialista en políticas educativas y director de EstudiaPe, alertó que existe un “peligro real” respecto a que el titular del Minedu pueda ceder ante los pedidos de la Fenate Perú.

“Si no hay un liderazgo que el mismo presidente pueda imprimir sobre los ministros, entonces peligra la política educativa”, comentó Alfaro.

Salas señaló que estas variaciones constantes “no ayudan a implementar políticas sostenibles. Estamos en un problema gravísimo desde hace cinco años. Los cambios frecuentes son un problema en general. Tomo el cambio con preocupación siendo tan pronto”.

Riesgos del discurso del actual ministro Gallardo

Gallardo ha ocupado el último año mesas de discusión junto a cuestionados dirigentes de la Fenate Perú, como el exministro Iber Maraví, Mery Coila y Cesar Tito Rojas (éstos dos últimos vinculados al Movadef); en las que se expresó en contra, por ejemplo, de la Prueba Única Nacional, evaluación por la que pasan los docentes para el nombramiento y ocupar una plaza pública en el país. Consideró que era una “estrategia” que mantenía a los profesores “intimidados”.

Como asistente a plantones de la Fenate Perú, el 2018 se expresó a favor de huelgas magisteriales como la ocurrida el 2017, que alcanzó a 25 regiones del país y los estudiantes perdieron clases durante 75 días.

También cuestionó, en una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 29062 que presentó en agosto del 2007, que se considere a la educación como un servicio esencial, “lo que atenta contra el ejercicio del derecho a la huelga”. Según dijo, esa normativa tenía por finalidad que los profesores no puedan ejercer aquel derecho.

Daniel Alfaro: “Nos preocupa ver esos antecedentes”

Daniel Alfaro, actual fundador de Pirka Consultoría, dijo que lo visto hasta el momento sobre el ministro Gallardo “nos generan preocupaciones sobre cuál va a ser su apuesta o política, específicamente sobre la reforma magisterial”. “Creo que nos preocupa ver esos antecedentes frente a la labor que tiene”, insistió.

Indicó que espera que sea el mismo ministro quien “lo más pronto posible” brinde declaraciones respaldando las reformas educativas.

“ Las declaraciones previas del ministro transmiten una preocupación con respecto a la parcialización a una sola agenda, que es la de la Fenate Perú. Es una preocupación que a todos nos ha despertado a raíz de sus declaraciones. Cuando uno ocupa un cargo público debe dejar de lado esas posiciones y, más bien, ponerse en el rol de funcionario público, que es velar por el bien público ”, recalcó Alfaro.

En ese sentido, añadió que si bien Gallardo puede haber brindado estas opiniones, el rol que asume actualmente demanda mayor objetividad.

Frente a lo dicho por Gallardo en contra de las pruebas para docentes, Alfaro indicó que las vallas meritocráticas son importantes para darle a los estudiantes una mejor educación.

“También se quita oportunidades al estudiante cuando el Estado no hace el mejor esfuerzo por llevar al mejor docente al aula. Se hace poniendo pruebas meritocráticas que permitan determinar esa condición, y además poner una carrera pública magisterial. Es importante que se asegure que se seguirá exigiendo la mejor competencia de los docentes para cumplir ese rol”, remarcó.

“Necesitamos escuchar mensajes para sentir que tenemos un ministro que está del lado de los niños y niñas, y no de los intereses coyunturales, sindicales, del mundo adulto”, advirtió el exministro.

El 8 de agosto del 2018, en una plantón frente a la DRELM, Gallardo expresó: “El impacto de la huelga del 2017 no fue porque estuviéramos con las aulas desiertas, estuvo porque llenamos las calles, porque cada paso en la marcha resonaba, era multitudinario”.

Al respecto, Alfaro recordó que esta paralización tuvo un impacto negativo en la educación de los escolares del país.

Indicó que “la evidencia nos ha demostrado que la ausencia de los docentes al aula de clase generó perjuicios en los aprendizajes, sobre todo en los más pequeños. En los aprendizajes del 2018 y 2019 de los niños de segundo de primaria cayeron fuertemente, y eso se dio porque esa huelga se sumó a un fenómeno muy adverso, que fue el fenómeno de El Niño costero de ese mismo año”. La Defensoría del Pueblo también evidenció que la recuperación de clases por parte de los docentes tampoco fue la adecuada.

Idel Vexler: “Sería grave” desactivar la carrera magisterial

El exministro de Educación Idel Vexler subrayó que “ahora que Gallardo se conoce tiene una posición radical, cercana a la Fenate Perú y, por otro lado, que está en contra de la carrera pública magisterial, de las evaluaciones de nombramiento y ascenso, cercano a las posiciones de Pedro Castillo y a posturas radicales, a los educadores y al país nos debe generar una gran preocupación ”.

“Primero porque puede desactivar la carrera pública magisterial, que es una política de Estado y viene desde el 2000. Sería grave desactivarlo”, sentenció.

Cuestionó también la salida de Cadillo del Minedu en un momento en que se planteaban mejoras. “Con la llegada del profesor Gallardo nos preocupa que se desmonte una de las reformas más importante para mejorar la calidad docente”, comentó.

Del igual forma, criticó la cercanía de Gallardo con la Fenate Perú, así como su vínculo con sus posiciones radicales.

“Si se va por posturas radicales, su gestión sería preocupante. Que las ideas trasnochadas que sostuvo con la Fenate Perú no las lleve a la práctica y que su silencio responda a una reflexión integral”, enfatizó Vexler.

Patricia Salas: “El riesgo del retroceso siempre está presente”

La exministra Patricia Salas dijo que, además de las posiciones manifestadas por Gallardo, su gestión dependerá del “liderazgo que quiera plantear y los problemas que quiera afrontar, como ciudadanos debemos plantearle problemas”.

Recordó que el magisterio siempre ha intentado presionar en el Minedu “desde las diferentes facciones magisteriales”. “Lo que le corresponde al ministro es garantizar el derecho a la educación de todos los ciudadanos y ciudadanas. Eso implica un enorme desafío de cómo seguir planteando una educación de calidad con equidad, que ha sido afectada. Hay que ponerle la agenda al ministro”, añadió.

Dijo que se debe poner especial atención a los equipos que Gallardo formará en el Minedu pues, de ahora en adelante, el ministro deberá asumir uno de los mayores retos: el retorno a la presencialidad de las clases.

Tanto Salas como Alfaro comentaron que, en diferentes momentos, facciones del magisterio han ejercido presiones y pedidos al Minedu.

Aunque el ministro Gallardo no está inscrito como parte de la Fenate Perú, este sindicato lo considera como un participante importante. “En la práctica caminamos juntos y lo consideramos como parte nuestra”, dijo hace una semana a El Comercio Segundo Vásquez, secretario general de la Fenate Perú.

Antes de ser ministro, Gallardo ingresó al Minedu en marzo del 2020 identificándose como parte de la Fenate Perú.





El dirigente también comentó a este Diario que están elaborando una nueva propuesta de currículo nacional escolar, “que nazca desde el sentir del maestro, el estudiante, el padre de familia, las rondas, las organizaciones populares”.

Este documento se encuentra en la etapa de aprobación provincial. A fines de este mes pasará a la etapa regional y en noviembre a la macrorregional. Finalmente, entre diciembre y enero del 2022 plantean organizar el primer congreso pedagógico de la Fenate Perú, donde se expondrá esta propuesta curricular para ser presentada al Minedu y al mismo presidente de la República.

De acuerdo con lo adelantado por Vásquez, el enfoque de género implementado en el actual Currículo Nacional dejaría de ser un aspecto transversal en la propuesta que están elaborando. “[¿Que ya no exista el enfoque de género transversal en el currículo nacional?] No, ¿para qué? Los valores deben ser transversales. La discriminación no solo es de género, la discriminación es fundamentalmente social”, expresó el dirigente.

Frente a este panorama, la exministra Salas sostuvo que, de aquí en adelante, la gestión de Gallardo dependerá de a qué presiones decida ceder o no. “ El riesgo del retroceso siempre está presente y no solo por acciones del magisterio y facciones, también por acciones de la sociedad civil”, expresó .

Recordó también que, cuando fue ministra de Educación, vivieron “un enfrentamiento frontal con varios sindicatos regionales que se decía tenían influencia del Conare. Resistimos y no nos doblegamos a nada que tenga que ver con Sendero Luminoso”.

En tanto, el exministro Alfaro comentó que el 2018, tras la masiva huelga de profores, la Fenate Perú ha solicitado al Minedu sostener conversaciones, las cuales fueron atendidas.

“Tuvimos reuniones con dirigentes regionales, con el mismo Pedro Castillo, para poder atender sus inquietudes. En el 2017 acabó la huelga con un acta en la cual había compromisos para mejorar la situación de los docentes. Se le hacía seguimiento a esos puntos. Cuando me tocó ser ministro, el 2018, tuvimos ese encuentro para darle a conocer a los maestros que se estaban mejorando las condiciones que estaban en el acuerdo y más, ese proceso de comunicación tuvo buenos frutos”, detalló.

Pese a esta política de puertas abiertas, la Fenate Perú, liderada por el hoy presidente Castillo, igualmente inició una nueva huelga magisterial. Sin embargo, esta no tuvo la repercusión que la anterior a ella. Luego de algunas semanas, la paralización emprendida por este sector fue levantada.

“Siempre estaban [sus demandas] alrededor de las evaluaciones docentes, las racionalizaciones, había un miedo respecto a la privatización de la educación pública. Era muy parecida a la agenda del 2017″, explicó Alfaro.

Respecto a la propuesta que está alistando la Fenate Perú sobre un nuevo Currículo Nacional, Salas dijo que no es posible implementar o tener una nueva dirección en tres meses. Además, que “una modificación curricular en tres meses sería un error del ministro, del sector, salvo que sea un tema muy puntal”.

“Creo que el currículo que tenemos es bueno, no necesitaría de mayores reformas en unos cinco o seis años, pero miremos cuál es la propuesta”, enfatizó la exministra.

Paul Neira: “Es un peligro real que privilegie algunas banderas de lucha sindical por encima del sistema educativo”

El especialista Paul Neira Del Ben recordó que el ministro Gallardo —a partir de su actuación previa como sindicalista—, “entiende al gremio en su lógica de reivindicación, no de propuesta, no de construcción. De los intereses gremiales, de la defensa del docente, su estabilidad y sueldo. No de proposición”.

Por ello, en el mismo sentido a lo manifestado por Alfaro, es necesario que Gallardo deje en claro a partir de declaraciones públicas cuál será la conducción del Minedu. “¿Qué rol va a elegir Gallardo como ministro frente a una huelga?, ¿va a defender la política del Estado peruano o se va a sumar la gremio?, ¿velará por el derecho a la educación, el aprendizaje, o irá al rol de la defensa gremial?”, cuestionó Neira.

Otro aspecto que deja también dudas es la relación estrecha que Gallardo tiene con la Fenate Perú. Sobre ello, el experto comentó que “es un peligro real que privilegie algunas banderas de lucha sindical por encima del sistema educativo, que debe tener un equilibrio. Uno de los grandes logros de la política magisterial ha sido introducir la meritocracia y es una política de Estado. Gallardo no puede destruir o soliviantarla. El reto es no debilitar una política de Estado”.

De otro lado, será necesario observar qué equipo designa Gallardo para la gestión que asume en el Minedu. “Un funcionario tiene libertad para reunirse con quien desee. Sí va a tener un reto grande el ministro Gallardo al elegir a quiénes serán de su equipo. No puedes llevar a cualquiera a tener una posición así porque la ley no lo permite”, comentó Neira.

“Espero ver al ministro Gallardo no con la mentalidad reinvidicacionista, sino en el rol del gestor de hacer que la educación peruana mejore. Ahora el problema de la educación publica es la vuelta a clases. Gallardo debe dejar de entenderse a sí mismo como un líder sindical y debe convertirse en un gestor de Gobierno”, concluyó.

