El ex secretario general de Palacio de Gobierno, Carlos Jaico, oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República por el partido Perú Moderno. La fórmula presidencial está conformada por Miguel Almenara, como aspirante a la primera vicepresidencia, y Liz Quispe Santos, a la segunda vicepresidencia.

Jaico fue designado en 2021 como secretario general del Despacho Presidencial durante el gobierno de Pedro Castillo, en reemplazo de Bruno Pacheco. En ese momento suspendió su militancia en Alianza para el Progreso para asumir el cargo.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

También se desempeñó como asesor de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso entre 2020 y 2021.

En febrero de 2022, presentó su “renuncia irrevocable” al cargo en Palacio de Gobierno, poco más de dos meses después de haber sido nombrado.

En una carta dirigida al entonces presidente Pedro Castillo, advirtió sobre “la nociva influencia que en sus decisiones tienen algunos asesores de gabinete y funcionarios designados cual ‘gabinete en la sombra’”.

Perú Moderno, la agrupación por la que postula, ha atravesado recientes cambios en su dirigencia.

En agosto, el congresista Carlos Anderson anunció su renuncia al partido tras haberse afiliado en julio de 2024 y ser voceado como posible precandidato presidencial. El empresario Carlos Añaños también dejó la organización en setiembre de 2024, alegando “diferencias” internas.

El partido fue fundado por Wilson Aragón, empresario textil y propietario de la marca de frazadas Tigre, quien falleció en abril de 2025. Perú Moderno logró su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones hace dos años.