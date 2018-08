El abogado de Jorge Barata, Carlos Kauffmann, asegura que el próximo lunes presentará a la Fiscalía de Brasil un documento que precisa que las relaciones con la fiscalía peruana han sido restablecidas, por tanto, su defendido seguirá colaborando con las investigaciones del caso Lava Jato. Kauffmann regresó el viernes a Sao Paulo, pero antes de partir concedió una entrevista a este Diario.

-Ahora que se ha suscrito un acuerdo para retomar la colaboración con la fiscalía peruana, ¿cuándo volverá a declarar Jorge Barata?

Primero, lo más importante es que, después de dos días de trabajo muy intensos con el equipo del fiscal Rafael Vela, hemos conseguido buenos resultados para la fiscalía y para el proceso de colaboración eficaz de Barata. La intención de Barata siempre fue la de colaborar. Ahora, esa intención ha sido restablecida por un compromiso que hemos firmado, el cual ha destrabado el bloqueo de la cooperación internacional y podrán ser recogidas las declaraciones de Barata cuando las soliciten.



—¿Quiere decir que ya no hay más impedimentos?

​Ahora no hay ningún impedimento. Basta que se solicite su declaración, a través de la cooperación internacional con la fiscalía de Brasil, y él hablará.

-¿Esta declaración también puede venir acompañada de pruebas?

​Sí. En cumplimiento de nuestro espíritu de colaboración, y si fuera solicitado por el fiscal Rafael Vela, serán entregadas.

-En el acuerdo con el fiscal Vela se habla de un plazo de 45 días para firmar la colaboración eficaz de Barata. ¿Durante ese tiempo se podrá solicitar información a Brasil?

​Sí se podrá hacer. Ese plazo de 45 días es el máximo tiempo que se ha fijado para firmar un acuerdo de colaboración eficaz y que este sea presentado ante un juez. Mientras tanto, todo tipo de información será entregada por intermedio de la cooperación internacional.

-En el acuerdo firmado con la fiscalía se establece que no habrá más investigaciones a los ejecutivos de Odebrecht. Esa parte viene siendo cuestionada. Algunos sectores señalan que hay un blindaje.

No, no. No estamos pidiendo que no se investigue. Lo que estamos diciendo es que a partir del momento en que brindemos información, los funcionarios que ayuden no sean procesados por las declaraciones que den. No es una protección desmedida. Este dispositivo se pone justamente para posibilitar cualquier tipo de colaboración.

—¿Pero en el caso en que se encuentre información que no ha sido proporcionada por el colaborador, si se le puede iniciar una investigación?

Claro que sí.

-Estaba pendiente la entrega de información sobre los sobornos en Perú que contienen los servidores de Odebrecht, MyWebDay y Drousys, ¿cuándo llegarán?

​Una vez que firmemos un acuerdo de colaboración eficaz y este sea homologado por un juez, todo será entregado. Pero depende de que se cumpla el primer requisito, por eso nos hemos dado un plazo máximo de 45 días para llegar al acuerdo de colaboración eficaz. Espero que ocurra antes. Es la voluntad de la fiscalía y de nosotros. Una vez firmado, estaremos obligados a entregar toda la información.

-En Perú hay incertidumbre alrededor de quien dirige el Ministerio Público, ¿a ustedes no les preocupa las críticas contra Pedro Chávarry?

Nosotros estamos tratando con la fiscalía como institución. Tengo confianza en que resolverán sus problemas. Además, tengo una plena convicción en que estamos en el camino correcto para cerrar la colaboración eficaz.



-¿Ya le informaron a la Fiscalía de Brasil que han retomado relaciones con la Fiscalía de Perú?

El lunes estaré yendo a la fiscalía de Brasil y presentaré una copia del acuerdo que firmamos con el fiscal Vela y también diré que vamos a restablecer la cooperación con Perú.

-¿Barata piensa volver a Lima en algún momento?

No, de momento está a disposición de la fiscalía de Brasil.

-¿Debería hacerse público el acuerdo que firmó Odebrecht con el fiscal Hamilton Castro en enero del 2017?

Soy una persona optimista y miro siempre para​ adelante. No me voy a detener a pensar el porqué de los estancamientos. El principal punto no es lo que el fiscal Castro hizo o no hizo, lo importante es pensar qué vamos a hacer con el equipo del fiscal Vela para adelante. En el pasado no obtuvimos resultados, pero ahora tengo la certeza en que sí lograremos el acuerdo [de colaboración eficaz]. Y respecto a lo que me pregunta, no puedo responder porque yo no participé cuando fue firmado. En el que sí participé fue el que se firmó con el fiscal Vela, que es un acuerdo muy productivo y que además se ha hecho público.